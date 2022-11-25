Эксклюзив 25 ноября 2022, 15:24 ЕС вступил в санкционную борьбу до последнего европейца Политолог Ярошенко: отказ ЕС от контрактов по российскому газу ускорит бегство бизнеса РИА «Новости»

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Российский газ исключили из совместных закупочных контрактов стран Евросоюза. Теперь все основные сделки по энергоносителям станут проводить на глобальных рынках. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко заявил «360», что ЕС не найдет качественной альтернативы российскому газу. Все это стало планом США, куда перейдет европейское производство, оставив на месте Старого Света промышленную пустыню.

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Далее — прямая речь.

Европа продолжает вести санкционную войну против России, выполняя план США. Сначала американцы заставили киевский режим участвовать в прокси-войне до последнего украинца, а теперь ЕС вступил в санкционную борьбу до последнего европейца. Жители Евросоюза или замерзнут, или умрут от голода.

Большая проблема для ЕС заключается в том, что альтернативы российским энергоресурсам, отвечающим по качеству и цене, не существует. Россия продавала газ в Европу по ценам в три-четыре раза дешевле рынка.

Газ — не просто средство отопления домов. Это основа энергетического обеспечения всей промышленности. Сегодня, когда Евросоюз пытается заменить российский газ на другие энергоносители, это сказывается на производстве. Цены на энергию растут, и предпринимателям вести дела в Европе невыгодно. Они начинают бегство в США, где для таких вынужденных переселенцев создали специальные льготные условия.

Высокотехнологичная промышленность Европы в далекой перспективе была американцам невыгодна, поэтому они пошли на такой обман, переманив к себе основные крупные высокотехнологичные производства и оставив после себя промышленную пустыню.

Поэтому дальнейший отказ Европы от российских энергоресурсов ничем хорошим для промышленности и экономики не закончится.