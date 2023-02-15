Важное 15 февраля 2023, 16:02 ЕС создаст рабочую группу по передаче российских активов Украине Послы ЕС одобрили создание рабочей группы по передаче российских активов Украине РИА «Новости»

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Решением вопроса о передаче замороженных в странах Евросоюза российских активов Украине займется специальная рабочая группа. Ее создание утвердили послы европейских стран по итогам прошедшей встречи. Об этом сообщило представительство Швеции в Совете ЕС на своей странице в Twitter.

«Послы ЕС одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины», — отметили в публикации.

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Рабочая группа займется изучением законов Евросоюза и мировых нормативных актов для поиска возможности передачи российских средств из европейских банков Украине.

«Работа включает в себя решение вопросов юридического, финансового, экономического и политического характера, а также изучения целесообразности такого использования средств», — уточнили в представительстве.

Полученные результаты специалисты представят Совету ЕС, который примет итоговое решение.

Где деньги — никто не знает

ТАСС напомнил, что с анонсом создания подобной группы в минувший вторник, 14 февраля, выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он пояснил, что пока никто не знает, какие именно российские активы оказались заморожены в странах Евросоюза. Кроме того, не существует готовой юридической модели по их отчуждению и использованию.

По официальным данным Евросоюза, речь идет о 300 миллиардах долларов золотовалютных резервах России, а также еще о 19 миллиардах долларов, которыми владеют российские олигархи.

По данным агентства Bloomberg, европейские чиновники не знают, где именно хранятся эти активы. Журналисты выяснили, что 9 февраля юридическая служба ЕС в своем докладе заявила, что удалось установить место хранения только 36,4 миллиарда из российских активов.

Министерство юстиции Швейцарии заявило, что не существует законных оснований для передачи замороженных российских средств Украине. Конфискацию средств назвали незаконной и противоречащей конституционным гарантиям.