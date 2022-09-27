ЕС решил не вводить потолок цен на российскую нефть: последствия и причины | 360°

Мир 27 сентября 2022, 05:04 Поделиться Telegram

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Viber Потолок цен на российскую нефть приведет ЕС к протестам и сложной зиме. Разногласия из-за новых санкций уже начались Политолог Абзалов: ЕС ждет сложная зима из-за разногласий по потолку цен на нефть РИА «Новости»

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Евросоюз отложит принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть. Причиной стали разногласия стран, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Против ограничений выступили Венгрия и Кипр. На самом деле, несогласных с санкциями намного больше, считает политолог Дмитрий Абзалов. Отсутствие единого мнения обернется для Европы серьезными кадровыми перестановками и тяжелой зимой.

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Разногласия в Евросоюзе

По данным американского агентства, в прошедшие выходные Еврокомиссия провела встречу с членами ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по очередному пакету ограничительных мер. Как отметили источники, из-за разногласий Евросоюзу придется отложить принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть. Свое несогласие с предложенными санкциями в числе прочих выразили Венгрия и Кипр.

РИА «Новости»

Принятие ограничительных мер в ЕС требует единогласия, что дает каждой стране право вето. Авторы статьи подчеркнули, что поддержка санкций потребует от представителей ЕС отказаться от национальных интересов в пользу европейской солидарности. При этом эффективность потолка цен остается неясной, так как некоторые из крупнейших покупателей России, включая Китай и Индию, не согласились присоединиться к Евросоюзу.

Зачем нужен потолок цен на нефть?

Стремление Евросоюза ввести ограничения стоимости нефти связано с прекращением перевозок по морю. Таким способом доставлять топливо перестанут с 5 декабря, напомнил «360» политолог и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Значительная часть нефти, которая поставляется в ЕС, поставляется не только по газопроводам, но и танкерами. Танкеры приходят в порты Нидерландов, Италии, Греции и так далее. Проблема заключается именно в морских перевозках. Все прекрасно понимают, что запрет на эти перевозки привет коллапсу цен. Стоимость может взлететь до 100,120 и 140 долларов за баррель. Сейчас все придумывают, как бы так обойти санкции, но при этом их не нарушить, поэтому предлагается сделать потолок цен на нефть», — пояснил эксперт.

По его словам, России хотят разрешить продавать нефть, но с определенными лимитами. Европейские страны осознают, что в противном случае грядут серьезные последствия. В качестве примера Абзалов привел принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод в Италии, который перестанет работать.

«С одной стороны, это попытка что-то ужесточить, среагировать на референдум, а с другой стороны, если ничего не делать, может быть намного хуже», — отметил политолог.

РИА «Новости»

Он предположил, что в ближайшее время прийти к единому мнению у ЕС не получится. Последние несколько месяцев Еврокомиссия каждую среду предлагает новые санкции, но дальше инициатив дело не продвигается.

«Например, ЕК предложила установить цену на российский газ. Половина стран Евросоюза отказалась это делать, потом ЕК предложила установить цены на газ для всех производителей, но половина ЕС отказалась это делать. Единственное, что они поддержали, это сокращение энергопотребления на разные позиции и потолок на электроэнергию. То есть, пока что меры, связанные с ограничениями, проходят достаточно сложно», — заметил Абзалов.

На фоне сложной экономической ситуации никто не станет трогать энергоносители. Отопительный сезон в Европе уже начался, и в октябре население получит счета с внушительными цифрами.

«Если зима будет холодная, то это будет очень невесело. Сомневаюсь, что на этом фоне можно будет протащить еще одно ограничение на энергоносители», — заявил эксперт.

Обострение ситуации

Венгрия стала одной из стран, выступивших против введения потолка цен на нефть. Как пояснил Абзалов, по территории Венгрии проходит трубопровод «Дружба».

«Она получает из южного маршрута „Дружбы“ значительную часть для своего MOL — это венгерская компания, которая контролирует в том числе нефтеперерабатывающие заводы. Венгрия не заинтересована в потолке цен на нефть», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что сейчас именно в этой стране наблюдается самая низкая цена бензина. Еще у Венгрии подписан газовый контракт с «Газпромом», поэтому она вряд ли станет рисковать.

РИА «Новости»

«Для Кипра это тоже важный аспект. <…> Если бы Венгрия была бы одной страной, которая выступала против санкций, то ее давно бы закопали. Это пытаются сделать, продавливая направление. Этот процесс начинает носить фронтальный характер. Все просто прикрываются Венгрией, потому что против потолков цен на газ выступила значительная часть ЕС. Даже против потолка цен на нефть выступают на самом деле не две страны. Формируется уже целая коалиция на тему того, что не нужно ничего трогать, уже все сделали и нужно проверять, чтобы все правильно выполнялось», — сказал Абзалов.

По его словам, скорее всего, каких-то дальнейших эскалаций в энергетике не будет, так как критическая масса в ЕС уже есть. Право вето является одной из немногих вещей, на которых строится Евросоюз.

«Для того, чтобы эту систему убрать, необходимо полностью убрать право вето. А это означает пересмотр всех документов Евросоюза», — отметил политолог.

Менять устройство никто не станет, поэтому ЕС попытается продавить Венгрию. Ситуация серьезно обострится в период экономического кризиса и проблем с отоплением. Процесс будет серьезно ускоряться, что приведет к росту протестной активности и серьезным кадровым переменам. Евросоюз ждет очень сложный отопительный период, а некоторые вещи уже никогда не вернутся обратно.

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