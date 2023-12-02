Мир 02 декабря 2023, 16:53 ЕС пригрозил кулаком. Зачем финны запустили курс по соблюдению антироссийских санкций Профессор Качалов: ЕС отрабатывает на Финляндии санкции против России Joakim Honkasalo / Unsplash

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МИД Финляндии организовал онлайн-курсы для представителей бизнеса по практической реализации антироссийских санкций. Пройти двухчасовое обучение и получить сертификат сможет любой желающий. Зачем финны пошли на такой шаг — в материале «360».

На сайте МИД Финляндии отметили, что санкции «беспрецедентно обширны», и их реализация может вызвать проблемы. Для расширения знаний местных бизнесменов в этой сфере и был запущен курс по ограничениям против России.

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На занятиях объяснят не только аспекты санкционных систем, но и особенности конкретно антироссийских рестрикций. Всех желающих научат выявлять случаи обхода ограничений и проводить комплексные проверки.

Санкции не работают

Организуемые в Финляндии курсы по практическому внедрению и развитию санкций говорят сразу о двух вещах, рассказал «360» профессор Института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные решения» Игорь Качалов.

«Первая вещь, безусловно, это прямое и недвусмысленное признание того, что санкции в том виде, как они задумывались европейскими политиками, не работают», — подчеркнул специалист.

Год назад Евросоюз обещал ограничения, которые «ввергнут российскую экономику в ад». Однако ничего похожего и близко не произошло, отметил Качалов. Поэтому европейским политикам необходимо научить всех вокруг, как же применять эти санкции.

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Подопытный кролик

Решение финнов о курсах по ограничениям полностью коррелирует с заявлением Кремля о том, что санкции — это надолго. В рамках жизни одного человека — навсегда, то есть на много десятков лет.

«Строго говоря, Финляндия здесь выступает как подопытный кролик Евросоюза. На Финляндии отрабатывают закрытие границ, перекрытие всех путей сообщения. И в данном случае — обучение жителей и предпринимателей Финляндии борьбе с Россией», — подытожил эксперт.

Он выразил уверенность, что в следующем году политику и практику Финляндии начнут тиражировать во всех странах Европейского союза.

Это просто первый пробный камень. Игорь Качалов профессор

Евросоюз пригрозил кулаком

В решении Финляндии можно увидеть определенный умысел. Средний и малый бизнес, исходя из его обязательств перед государством, не должен отслеживать санкции, которые вводит Евросоюз, напомнил «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Владимир Оленченко.

Он увидел подвох в том, что финский МИД захотел перевести средний и малый бизнес в исполнение санкций с помощью курсов, после которых выдают сертификаты.

«Но что они могут им сказать, кроме того, что написано на сайте Евросоюза? Наверное, ничего, кроме того, что Евросоюз грозит кулаком и требует, чтобы все с армейской дисциплиной исполняли его указания», — подчеркнул Оленченко.

РИА «Новости»

Если предприниматели проходят обучение и получают документы, тем самым они закрывают себе пути для какого-либо маневра. Это означает, что финские власти могут предъявить бизнесменам претензии о невыполнении требований и компаниям уже придется объясняться, платить штрафы и так далее, добавил эксперт. Без этого псевдообучения у предпринимателей остается право решать вопросы в судебном порядке.

«То есть, если они (бизнесмены — прим. ред.) что-то сделали не так, как хотелось властям, и власти предъявляют претензии, то они могут обратиться в суд, что, скажем, они действовали по каким-то пунктам, как у них прописано в лицензии, как у них прописано в регистрации бизнеса», — добавил Оленченко.

Еще один подвох

Финнов могли надоумить на введение курсов по санкциям, считает Оленченко. Малый и средний бизнес в стране неплохо зарабатывал на коммуникациях в сфере туризма, логистики и транспорта, а также на торговом, промышленном и туристическом обменах с Россией.

Сейчас этот бизнес лишился дохода, и это ложится бременем на финский государственный бюджет. Владимир Оленченко ученый

Pxhere

Малый и средний бизнес начнет требовать от властей компенсации за убытки, понесенные в результате применения антироссийских санкций. Поэтому правительству придется выделить субсидии из госбюджета.

Если же предприниматели согласятся пройти обучение, а фактически признать право МИД решать, как вести бизнес, то власти смогут отказать в компенсациях, считает Оленченко.

«То есть они могут сунуть ему под нос эту бумагу, которую он подписал, что прошел обучение: „Вы согласились выполнять, какие компенсации?“ Вот я вижу два подвоха, которые просматриваются для местного финского малого и среднего бизнеса», — заключил эксперт.

Финляндия ведет последовательную антироссийскую политику с февраля 2022 года, заявил ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. С того момента страна вступила в НАТО, запретила въезд большинству россиян, запланировала изъять у них недвижимость и помогла Украине.