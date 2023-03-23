Мир 23 марта 2023, 15:23 Зеленые, грязные, европейские. ЕС превратил заботу об экологии в маркетинг Эколог Рыбальченко заявил, что в России научились добывать бензин из воздуха freepik

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Немцы и французы поссорились из-за зеленых технологий. Остальные страны ЕС переживают, как бы скандал не отразился… нет, не на экологии, а на очередном пакете помощи Украине. Предмет спора не стоит выеденного яйца: у европейцев попросту нет настоящих экотехнологий. Даже хваленые электромобили питают «грязные» электростанции. Зато в России научились получать водород из мусора, а бензин — буквально из воздуха.

Скандал в Евросоюзе

Германия вместе с группой союзников заблокировала запрет на продажу в Европе автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Немцы давно хотят добиться исключения синтетической альтернативы ископаемому топливу, но эту инициативу отклонили уже дважды.

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Однако под давлением ФРГ Еврокомиссия понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС. Франция резко раскритиковала это решение: она хочет включить ядерную энергетику в список «чистых» технологий.

Лидеры Евросоюза встречаются в Брюсселе 23 и 24 марта, чтобы обсудить поддержку Украины и экономическую конкурентоспособность. Не исключено, что конфликт Берлина и Парижа сильно повлияет на переговоры.

РИА «Новости»

Либо помощь, либо прибыль

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что европейские лидеры в Бельгии собираются обсуждать взаимоисключающие вещи: повышение конкурентоспособности ЕС и помощь Украине. Ведь деньги тратятся как раз на продолжение военного конфликта.

Чтобы повысить конкурентоспособность Евросоюза, надо прекратить поддерживать оружием и боеприпасами Украину. Существует специальный фонд ЕС, который предназначен для целей мирного развития, но даже оттуда деньги идут на военную помощь. Юрий Светов

Сейчас планируют выделить два миллиарда евро на приобретение снарядов для киевского режима, уточнил Светов. Кроме того, европейцам предстоят закупки вооружения у США — взамен того, что отдали ВСУ. И это не повысит конкурентоспособность Евросоюза.

Вслед за разрывом отношений с Москвой американцы требуют от Брюсселя сократить связи с Пекином. Между тем крупнейший товарооборот у ЕС именно с КНР, подчеркнул политолог. Но европейцев вынуждают отказаться от него.

«Главы государств Евросоюза могут обсуждать в Брюсселе разного рода вопросы, но в тех условиях, в которых сейчас находится Европа, им вряд ли удастся повысить ее конкурентоспособность», — констатировал Светов.

Помощь обернулась катастрофой

Конкуренция между Францией и Германией была всегда, напомнил политолог. Споры по самолетам, какие автомобили должны быть. Это нормальное явление, хотя обе страны входят в один союз.

«Франция и Германия конкурируют за первое место в Европе. Они достаточно развитые страны, производительность труда там высокая. Естественно, их волнует собственная промышленность. Там, где они пересекаются, они и конкурируют», — объяснил Светов.

ЕС создавали по примеру «Союза угля и стали» именно для того, чтобы как-то между собой разделить сферы производства и сообща развиваться. Поначалу так и было, но потом ЕС набрали к себе иждивенцев вроде балканских стран или Прибалтики.

Теперь преимущества от кооперации расходуют на то, чтобы платить деньги этим государствам, пояснил политолог. Это сильно ударило по экономике. Согласно статистике, промышленная инфляция в ФРГ составляет около 17%. То есть все для производителей подорожало.

Телеканал «360»

Маркетинг вместо экологии

Эколог, инженер-физик и эксперт ОНФ Илья Рыбальченко в разговоре с «360» назвал отказ от традиционных двигателей и переход на электромобили лукавством. Чтобы такая «экомашина» зарядилась, дымит электростанция, вырабатывает электроэнергию. Так что это не совсем зеленая технология.

На Западе не так много атомных станций, газа у них тоже мало, поэтому там это будут угольные электростанции. Вся «экология» заключается лишь в том, что труба с дымом из центра города была перенесена за лес. Но от перемены слагаемых сумма не изменяется. Илья Рыбальченко

Рыбальченко также напомнил, что Европа до сих пор толком не умеет утилизировать аккумуляторы. Дело в том, что инновационная технология по их утилизации, основанная на детонационной парогенерации, есть только у России.

«Само производство аккумуляторов основано на добыче лития. Можете погуглить и увидеть, что в Африке чуть ли не дети работают на этих производствах. И ничего общего с экологией и заботой об окружающей среде производство аккумуляторов не имеет», — подчеркнул эколог.

Собеседник «360» согласился, что есть и другой вариант зеленых двигателей — водородный. Вот только свободного водорода в природе не бывает, и чтобы его произвести из воды, придется затратить куда больше электроэнергии, чем он потом даст при сгорании.

Технология производства водорода тоже есть только в России. Причем мы умеем его делать даже из мусора. В Институте химической физики есть такая лаборатория горения и взрыва, которая научилась это делать. Илья Рыбальченко

Бензин из воздуха

Сегодня во всем мире отходов производится ежегодно на 10% больше, чем добывается ресурсов, добавил Рыбальченко. Человек добывает металл и полезные ископаемые, рубит деревья, но в результате мусора все равно получается больше.

«Нужно использовать вторичные ресурсы, а не ископаемое топливо. Мы можем добывать энергию из отходов: перерабатывать их и получать строительные материалы. Обилие пластика, которое у нас есть, позволяет получить прекрасное топливо», — сказал эколог.

По его словам, у России есть инновационные технологии, которые позволяют получать топливо из мусора и бензин из воздуха. О Европе такого сказать нельзя, поэтому остается лишь наблюдать, что у них получится.

Для Франции действительно важно включить атомную энергетику в список чистых технологий. У страны нет газа, крайне мало угля. Им нужно, закрыв глаза, доказывать чистоту ядерной энергии, хотя ничего чистого там нет.

«Если отказаться от атомной энергетики, Франции придется закупать электроэнергию у соседей. У тех ее тоже немного, поэтому будет дорого», — заверил Рыбальченко.

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Будущее — за комбидвигателями

По мнению эколога, реальная перспектива есть у так называемых комбинированных двигателей — сочетания бензинового и электрического. Они вполне реальны, их можно производить и использовать.

«Грубо говоря, автомобиль не всегда едет в гору, иногда — с горы, что позволяет, например, зарядить небольшой электрический аккумулятор и какое-то количество времени машина может проехать на той энергии, которую она запасла», — пояснил Рыбальченко.

Он уточнил, что электрический двигатель бесступенчатый, это позволяет машине ехать без переключения скоростей. Все остальные прожекты футурологов — дело очень далекого будущего.