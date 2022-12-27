Эксклюзив 27 декабря 2022, 21:01 ЕС попытается изменить внешнюю политику в 2023 году. Россия использует время для перевооружения Политолог Живов: Россия проведет ускоренное перевооружение армии в 2023 году Christian Lue / Unsplash

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Журналисты нидердандской газеты de Volkskrant предположили, что 2023 год выдастся тяжелым. По мнению авторов статьи, до завершения конфликта на Украине еще далеко, а энергоресурсы продолжают дорожать. Ситуация в Европе ухудшается наплывом мигрантов и холодной зимой — недовольство миграционной политикой и общий экономический спад способны окончательно расколоть Евросоюз. Вместе с экспертами «360» разбирался, как что принесет Новый год ЕС, России и США.

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Далее — прямая речь собеседников.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич: Европа пересмотрит отношения с Россией

Начнем с Европы. В 2023 году Европа, думаю, где-то к лету подведет некие промежуточные итоги своей политики в отношении России, Китая, а также Соединенных Штатов. После этого будет два слоя информации. Первый слой — открытый: там будет сказано, что «мы с честью прошли те вызовы, которые возникли благодаря Москве и Пекину, и мы благодарны США за поддержку». Это такая официальная легенда.

Вместе с тем, политические элиты Европы обязательно подсчитают свои реальные потери, оценят реальную ситуацию, и эти данные будут работать ровно противоположным образом. Европа будет пытаться аккуратно искать новую модель своего поведения в большом мире.

Christian Lue / Unsplash

Я не говорю, что это будет восстановление отношений с Россией, но это будет некая линия на поиск новой модели взаимодействия — очень-очень прагматичной, и я думаю, что эта линия все-таки начнется.

Та позиция, которую Европа заняла в украинском конфликте, исключает возможность выстраивания любых отношений с Россией не десятилетия. Соответственно, конкурентоспособность России, в значительной степени, отрезанной от Азии, сидящей на американских и ближневосточных энергоносителях, будет крайне невелика. То есть в Европе будут темные и суровые времена.

Что касается России — думаю, что все данные, которые мы увидим в конце первого-начале второго кварталов 2023 года, будут достаточно оптимистичными. Наши оппоненты будут говорить, что они подкорректированы, но есть вещи, которые невозможно подкорректировать. То есть если я прихожу в магазин и вижу, что мясо составляет 10%, то меня невозможно убедить в том, что оно составляет 100%. И верно обратное. Если инфляция 100%, меня невозможно убедить в том, что она 10%.

Поэтому сложные процессы в России будут проходить за кадром — это промышленная модернизация, реформирование военно-промышленного комплекса. Мы в большинстве своем этого не увидим, но это не означает, что этого не будет.

Samuel Branch / Unsplash

Я подчеркиваю, что я не американист, Америкой не занимался серьезно, в общем-то, никогда. Но не правы ни те, кто говорит, что Соединенные Штаты по-прежнему определяют судьбу мира, ни те, кто считает, что Соединенные Штаты уже проиграли. Мы это увидим через многие-многие десятилетия. По крайней мере, через пару десятилетий. Закат американского века — это не год, не два, не пять и даже не 10 лет. Накоплен слишком большой потенциал.

Журналист, публицист, общественный деятель, политолог и политтехнолог Алексей Живов: Россия совершит перевооружение

Ждут два момента. Первый — ускоренное перевооружение армии, которое должно было быть произведено до 24 февраля, но, видимо, будет полностью произведено сейчас и в будущем году. Плюс-минус прикидывая текущие технические мощности российского ВПК, максимальное внимание, которое к нему демонстрирует президент, премьер-министр, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, мы делаем вывод, что сейчас там работа бурлит и кипит.

Первые лица страны в ручном режиме, понимая проблемы, с которыми они уже в полной мере столкнулись, занялись проблемами ВПК. Видимо, расшиваются все административные споры, в которых наш военно-промышленный комплекс за последние восемь лет просто тонул — судебные дела, переоценка контрактов — все, что было до 24 февраля. Если все участвующие стороны будут очень напрягаться, то примерно за год мы сможем перейти на ту военную технику и те технологии, которые анонсировали последние восемь лет в СМИ, на парадах — танки, БТР нового поколения, прицельная артиллерия с беспилотниками, космические войска и так далее. Самый минимум — нам нужен примерно год, чтобы успеть перевооружиться на новые виды вооружения — высокоточные боеприпасы, планирующие бомбы, модернизированные системы ПВО. Все это президенту, премьер-министру и Шойгу показывали — значит, что-то из этого попадет в армию.

Второй — нас ждет достаточно болезненный процесс осознания Россией того, что торговля для нее значит меньше, чем государственные национальные интересы. Этот процесс, прежде всего, касается наших элит и смены их мышления. Этот процесс будет происходить под серьезным нажимом западных стран, Украины, и рано или поздно закончится полной победой или пониманием того, что государственные интересы важнее любых коммерческих и торговых интересов — даже если они сулят потери в рынках, потери в бюджетных поступлениях — все равно сейчас государственные интересы важнее.

РИА «Новости»

В 2023 году Россия будет постепенно выздоравливать, в хорошем смысле становиться полноценным суверенным государством, осознавая свои суверенные интересы, ставя их выше своих коммерческих интересов и интересов государственных корпораций.

Я, честно говоря, не думаю, что у Евросоюза закончится запас прочности за эту зиму или за следующую весну. Но совершенно очевидно — на фоне того, что раньше, год назад, они покупали газ по 300 или по 400 долларов, сейчас вынуждены покупать их за 1200-1400 долларов. Их экономика, которая, в общем-то, низкорентабельная в отличие от экономик развивающихся третьих стран — там невысокая маржа, там длительные периоды окупаемости, в общем, там все на тоненького. Любое такое серьезное колебание сырьевых рынков приводит к тому, что европейская экономика терпит убытки — она их терпит уже сейчас.

Здесь все зависит от самочувствия Германии. Мы видим, что в Германии все не очень хорошо, поскольку недавно там была попытка патриотического переворота. В этот раз она сошла на нет, но за этот год ситуация в экономике, в социальной сфере в той же Германии может ухудшиться настолько, что этих людей из тюрьмы вытащат и, как говорится, на «броневичок поставят» — как это было с некоторыми большевистскими деятелями.

Германию ожидают социально-политические потрясения, если она пойдет этим путем дальше — путем конфронтации с Россией.

В связи с социально-политическими потрясениями в Германии есть серьезный риск того, что Евросоюз затрещит по швам, и каждое государство снова будет преследовать свои национальные интересы, а не американские, как они это делают сейчас. В прямом смысле — готовы умирать за них.

Центральная Европа, поскольку она тоже является оккупированной, вынужденно следует этим интересам (может быть, они идеологически совпадают). Там кампания на истощение — не факт, что мы ее проиграем. Вполне возможно, что ее проиграет Европа. Поэтому их в следующем году ждет торможение экономики, социально-политические потрясения и нарастающие факторы мигрантской преступности. Как мы знаем, от 20 до 30% жителей ЕС — это жители стран Африки и Ближнего Востока, они все чаще выступают единым фронтом против коренных народов Европы. Рано или поздно все это выльется в большую гражданскую войну.

Поэтому Европе постепенно придется прощаться с комфортной жизнью, нагрузка на европейских налогоплательщиков будет расти, а доходы будут падать, и рано или поздно это приведет к социально-политическим потрясениям. Будут они решены в рамках выборов или в рамках революционных событий… — мы знаем, что в Германии и во Франции есть очень большой позитивный опыт революции.

Что касается Америки. Америка пока находится в самом безопасном положении — американцы по привычке делают то, что они делали всегда — погружают в кровь, хаос и анархию весь остальной мир ради своих коммерческих интересов.

До того, как американцы в 1944 году открыли второй фронт, до 1942 года прямо спонсировали Гитлера. То есть помогали Советскому союзу, второй рукой они помогали немцам и так далее — зарабатывали деньги. То же самое происходит сейчас — крупнейшие американские энергетические компании получают сверхприбыли — это раз. Два — у них промышленный и высокотехнологичный сектора снова стали востребованы в связи с тем, что они частично исчерпали свои запасы оружия и вынуждают Европу и других своих союзников — Южную Корею и так далее — вооружаться за свой счет.

Америка пока скорее в очевидном плюсе. С учетом того, в какие опасные игры они играют с Российской Федерацией, есть вероятность, что они доиграются.

Jen Theodore / Unsplash

Это первый момент — растет угроза глобальной ядерной эскалации. Второй момент — в Америке все сильнее проходит раздел между консервативной, христианской частью общества и демократами. Мы прекрасно понимаем, что неудавшийся штурм Капитолия, по сути, был отмененной гражданской войной. Отмененной Трампом — он тогда испугался и решил не идти до конца, за что сейчас и расплачивается уголовными делами. Думаю, настанет день, когда американские реднеки (название жителей сельской местности в США, фермеров — прим. ред.) решат пойти до конца, я практически уверен в этом.

Поэтому, несмотря на улучшающиеся макроэкономические показатели за счет военных действий в Европе, в Штатах продолжает расти риск внутренней эскалации, гражданской войны. Америка — достаточно устойчивое государство с очень углубленными в общество государственными институтами. Мы понимаем, у нее большой запас прочности, но и этот запас прочности когда-нибудь иссякнет.

В 2023 году, в зависимости от глобальной конъюнктуры, от позиции Китая (во многом это зависит от того, пойдет ли Китай на обострение по Тайваньскому вопросу), можно ожидать либо того, что-либо американцы еще сильнее разбогатеют и соберут вокруг себя однополярный мир, который они построили и, по сути, превратили в тоталитарное межгосударственное образование, где нет прав, свобод, универсальных институтов — все это отменено, все поделено на своих и чужих. Своим — все, чужим — ничего. Либо они могут скатиться в гражданскую войну.