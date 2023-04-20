Эксклюзив 20 апреля 2023, 22:31 ЕС оказался в кризисе. Европейское единство существует только на бумаге Политолог Самонкин: сегодня на наших глазах решается будущее Европы РИА «Новости»

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В 2035 году Европа станет стареющим регионом с хронической нехваткой рабочей силы, что будет препятствовать росту и динамизму экономики, написал в своей колонке главный редактор Politico. По мнению западного журналиста, ЕС будет расширяться на восток, и в него войдут многие балканские страны, а также Украина и Молдавия. Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник «Изборского клуба» Юрий Самонкин рассказал «360», можно ли доверять таким прогнозам.

Далее — прямая речь.

Европейское единство существует только на бумаге

Евросоюз переживает тяжелейший кризис, связанный с последствиями не только пандемии, но и политического противостояния с Россией, навязанного вашингтонской политикой.

Такой кризис в Европе наблюдался только после Второй мировой войны. Затем экономика потихонечку восстанавливалась. На то, чтобы выстроить европейское единство и вовсе ушло 50 лет.

Но где сейчас это единство? Оно существует исключительно на бумаге, вспомним Brexit и другие внутренние противоречия в ЕС, многие маленькие страны недовольны своим положением.

Говорить о том, что Европа прямо завтра быстро оклемается, поправится и станет конкурентоспособной, начнет расширяться на восток — все это абсолютно неверные утверждения.

Конечно, если Европа выйдет из-под влияния США и начнет свое движение в сторону России и Китая, тогда в рамках большого евразийского партнерства можно говорить о каких-то совместных адекватных проектах. Однако пока там господствует русофобия.

РИА «Новости»

Поэтому на месте западных коллег я бы не стал делать все эти футуристические прогнозы на пятнадцать лет вперед. Еще непонятно, какой будет геополитическая карта мира.

Европе пора выбирать

Сегодня действия глобальных игроков двигаются в сторону реальной многополярности. И на первый план выходят те страны, которые вообще раньше не участвовали в глобальной повестке.

Фокус перемещается в сторону Азиатско-тихоокеанского региона, отнюдь не в сторону Европы, которая становится периферией.

Сегодня на наших глазах решается будущее Европы, которая стоит на пороге выбора — либо сохраниться, отойти от влияния США, о чем говорит господин [президент Франции Эммануэль] Макрон, либо фактически пережить кризис, развал и участвовать в строительстве многополярного мироустройства уже как независимые страны.

И, конечно, говорить о том, что в 2035 году Евросоюз станет мощной экономической силой, конкурирующей с другими ключевыми игроками на мировой арене, и при этом начнет расширяться за счет Грузии, Украины и Молдавии — нет никаких оснований.

Европейские чиновники уже лет десять кормят обещаниями обывателей этих стран. Но пока мы наблюдаем только разорение и обнищание людей