Эксклюзив 26 июня 2023, 14:43 Эрдогана уличили в желании сделать Крым турецким Политолог Журавлев: Эрдоган хочет, чтобы Крым перешел Украине, а она отдала его Турции Unsplash

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до сих пор не поддержал российский Крым, поскольку хочет, чтобы полуостров отошел его стране. Об этом заявил в комментарии «360» политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Эрдоган выразил надежду, что события вокруг Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине». По словам Журавлева, трудно понять, о чем именно высказался президент Турции. Глава республики использовал обтекаемую фразу, которую можно применить к любой информации, отметил политолог.

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Эрдоган выступает скорее за Россию, чем за Запад, продолжил рассуждать научный руководитель института. Но, если быть точнее, турецкий лидер выступает в первую очередь за себя, подчеркнул собеседник «360».

«Вот в вопросах Крыма, например. Он российский Крым до сих пор не поддержал, причем по очень простой причине: он очень точно знает, что отобрать Крым у России он не сможет, а у Украины — без проблем. Потому что, с точки зрения господина Эрдогана, справедливость — это когда Крым турецкий. Для него справедливые меры — это мы замиряемся с Украиной, после чего Крым переходит Украине, а Украина отдает его Турции», — пояснил Журавлев.

По мнению политолога, Эрдоган понимает, что Крым ему не получить, но все равно мечтает вернуть Турцию в границах XVII века. Турецкий лидер живет этим и видит в этом свою миссию, сообщил научный руководитель.

«А когда человек видит миссию, его не то что не интересует реализуемость — он очень интересуется этим, но это его не останавливает. Если задача не реализована, значит, надо приложить еще больше усилий», — указал собеседник «360».

Политолог заверил, что вариант, которого хочет Эрдоган, абсолютно невозможен, поскольку это запрещено Конституцией РФ. Любой субъект Российской Федерации нельзя никому передавать — это прямым текстом написано в законодательстве, напомнил научный руководитель.

Не только Крым, но и все новые российские территории стали частью конституции, отметил Журавлев. Они есть на последней странице основного закона страны в списке субъектов Российской Федерации, подытожил собеседник «360».