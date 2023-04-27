Эксклюзив 27 апреля 2023, 12:24 Эрдогана рано списывать со счетов. Турецкий лидер должен показать себя публике Политолог Станкевич заявил, что оппозиция не сможет сыграть на слабом здоровье Эрдогана Telegram

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Реджепу Тайипу Эрдогану, 69-летнему президенту Турции, стало плохо во время прямого эфира. Политик взял паузу в выступлениях до 3 мая и все мероприятия до этой даты перенес в онлайн-режим. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич объяснил «360», что турецкому лидеру важно хорошо показаться на экранах. Кроме того, он моложе своих соперников по выборам, а потому разыграть карту «дряхлого президента» им не удастся.

Далее — прямая речь.

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Важно показать себя публике

Недавнее происшествие, конечно, тревожный сигнал для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот сбой в его здоровье произошел очень не вовремя: сейчас избирательная кампания в Турции вступила в решающую стадию, и личное участие в ней самого Эрдогана имеет критически важный характер.

Было бы преждевременным говорить, что это как-то выбьет президента Турции из колеи. Он не совсем «исчезнет» и будет участвовать во многих важных мероприятиях онлайн.

Например, сегодня будет происходить загрузка ядерного топлива в первый энергоблок атомной электростанции «Аккую», которая возводится Росатомом в Турции. Эрдоган будет принимать участие в церемонии, хотя и дистанционно.

Если это будет достаточно убедительным и покажет, что турецкий президент в хорошей форме, то ущерб удастся свести к минимуму. Так что надо будет посмотреть, как Эрдоган станет смотреться в оставшиеся дни на экране.

Кроме того, после 3 мая и до 14-го числа, когда произойдут выборы, ему нужно опять начать появляться публично. Вот этот момент и будет решающим: Эрдоган должен показать, что это был незначительный сбой со здоровьем и он по-прежнему в хорошей физической и политической форме.

Соперники старше Эрдогана

Проблемы со здоровьем Эрдогана едва ли смогут серьезно повысить шансы оппозиции на успех в выборах. Основной соперник нынешнего турецкого президента Кемаль Кылычдароглу тоже не молодой атлет — ему 74 года. Вполне вероятно, что у него могут быть или аналогичные проблемы, или даже более серьезные.

Так что на этом поле выиграть выборы у оппонентов Эрдогана не получится. Им придется искать для себя какие-то более основательные преимущества, чтобы одержать победу на выборах президента Турции.