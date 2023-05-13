Эксклюзив 13 мая 2023, 21:22 Эрдоган или Кылычдароглу. Чем для России обернутся выборы турецкого президента Политолог Гущин: Эрдогану выгодно быть с Россией в прагматичных отношениях РИА «Новости»

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Одним из самых ожидаемых политических событий 2023 года станут президентские выборы в Турции, которые пройдут 14 мая. Основными претендентами на этот пост стали действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Кому дадут предпочтение избиратели и как их выбор отразится на турецко-российских отношениях, предположили в беседе с «360» эксперты.

Далее — их прямая речь.

1 Политолог Олег Гущин: Эрдоган не союзник, а сосед

Из всех кандидатов [России] более выгоден Эрдоган, потому что он более привычен для нас. Каким бы он ни был, мы к нему привыкли, потратили немало сил и времени, чтобы наладить с ним отношения.

Человек (Эрдоган — прим. ред.) очень непростой, но у него есть одно достоинство. Сошлюсь на нашего президента, который как-то сказал, что Эрдоган — трудный переговорщик, но если сказал да, то это да. А если нет, то нет. Как говорится, старый друг лучше новых двух.

Что касается Кылычдароглу, не думаю, что он сохранит в случае победы на выборах линию общения с Россией. <…> Эрдоган нам не союзник — сосед, а с соседями нужно поддерживать хорошие отношения. И Эрдоган это понимает.

У России нет постоянных друзей и постоянных союзников, а есть постоянные интересы, как у Англии, Японии, Аргентины и других стран. Пока мы имеем дело с Эрдоганом, от него можно ожидать разумных шагов и возможности договориться. Пусть будет лучше так.

Я хотел бы видеть [победителем выборов] Эрдогана. Думаю, он и выиграет прежде всего из-за того, что он президент, у него есть административный ресурс.

Более того, [важна] сама магия слова «президент». Турки все-таки восточные люди, и у них такие регалии, как «эмир», «султан», вызывают почтение. <…> К тому же у Эрдогана явно есть в рукаве какая-то козырная карта, иначе он не был бы у власти уже 20 лет.

Турция — очень развитая страна, но при этом ее населяют очень консервативные люди, которые и голосуют за Эрдогана уже столько лет. <…> Им нужно спокойно работать, чтобы их не угнетали высокими ценами и так далее.

А для США и Запада будет выгоден тот президент, который будет пакостить России. Эрдогану выгодно быть с нашей страной в прагматичных отношениях.

РИА «Новости»

2 Политолог Алексей Ярошенко: только конъюнктурное партнерство Турция никогда не была и не будет для России союзником — только конъюнктурным партнером. Турецкое правительство, независимо от того, кто его возглавляет, всегда будет следовать своим интересам, которые лежат в плоскости между Европой и Россией. К тому же [у страны] есть свои национальные доктрины, связанные с территориальной экспансией. В нынешних условиях Турция не та страна, где на выборах президента может проиграть действующий лидер, находящийся у власти много лет. Эрдоган не проиграет при любом раскладе. Даже если выборы выйдут во второй тур, он все равно одержит победу. Такова специфика политической системы Турции, как и многих других стран. Административный ресурс сделает все, чтобы Эрдоган выиграл. Год стал неудачным для Эрдогана. Сначала было масштабное землетрясение. <…> Сейсмологическая система плохо развита в Турции, а это недоработка власти. Это сказалось на политических очках [действующего президента], что и стало причиной популярности его оппозиционного конкурента. После болезни Эрдогана зашевелились турецкие элиты, которые стали гадать, насколько он дееспособен и не стоит ли делать ставку на другого кандидата. Сейчас Эрдогану удалось мобилизовать ситуацию и со здоровьем, и политическую. На сегодняшний день Турция не та страна, где может проиграть действующий лидер нации. Другой вопрос, какой ценой будет одержана эта победа. РИА «Новости» Турция для России не союзник, хотя может быть конъюнктурным партнером. Но у Турции еще есть свои интересы в Закавказье, поэтому другой лидер может активизироваться в этом направлении. На данный момент Эрдоган умело использует эскалацию отношений между Россией и Западом в свою пользу. Турция — последняя страна, которая заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Ведь если у геополитического соперника проблемы, то Турция, конечно, будет в выигрыше. Для России мало что поменяется после турецких выборов: Эрдоган сохранит свою власть и позицию.