Мир 12 августа 2023, 22:05 Эра безнаказанности. Украинских офицеров обвинили в домогательствах к женщинам в ВСУ Военэксперт Михайлов: случаи домогательств в ВСУ говорят о разложении армии Freepik

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Очередной скандал разгорелся на Украине после публикации британской газеты The Guardian о домогательствах офицеров ВСУ к женщинам-сослуживцам. Сержант Надежда Гарань рассказала не только о случаях неподобающего отношения среди служащих, но и заявила, что жалобы женщин игнорируют. На эту статью отреагировала замминистра обороны страны Анна Маляр. Она пообещала взять все подобные обращения под личный контроль. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» выразил мнение, что вероятность справедливого наказания командиров, с учетом нынешней ситуации в украинской армии, равна практически нулю.

По данным The Guardian, в рядах ВСУ сегодня служит около 60 тысяч женщин. Около пяти тысяч находятся на передовой. Хоть в Минобороны Украины активно пытаются создать образ равноправия в армии, журналисты назвали отсутствие уважения к женской ее части одним из многочисленных недостатков ВСУ, которые препятствуют достижению каких-либо успехов.

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Равенство лишь на бумаге

Надежда Гарань, которая рассказала газете о случаях домогательства к женщинам-военным, заявила, что сегодня равноправие существует лишь на бумаге. На практике этого практически нет.

По ее словам, просьбы женщин предоставить им специальную форму и обеспечить санитарные условия, а также их желание продвигаться по карьерной лестнице просто игнорируют, потому что руководство по-своему видит приоритетные задачи. Более того, многие мужчины расценивают это как провокации — даже несмотря на то, что они бок о бок сражаются с женщинами на поле боя.

«Я бы сказала, что нам приходится бороться сразу с двумя врагами. Помимо основной задачи боевых действий, приходится думать о другой проблеме — стереотипах и стигматизации, с которыми вы сталкиваетесь каждый божий день», — сказала Гарань.

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«Твое место на кухне»

Военнослужащая призналась, что недавно перевелась из своего подразделения после того, как ее официальные жалобы на поведение старших офицеров ни к чему не привели. Она рассказала историю о том, как однажды вернулась в часть после долгого пребывания в зоне боевых действий и услышала от офицера, что «ее место на кухне». По ее словам, у многих других женщин был не только подобный опыт, но и более неприятный.

Одна из подчиненных Надежды подала заявление о сексуальном домогательстве. У нее были свидетели, но это были мужчины. И они отказались давать показания. А ее начальник пригрозил отправить ее в психиатрическое учреждение.

Все очень плохо, отметила девушка. Есть те, кто с презрением относится к идее о женщинах в армии, а есть и те, кто стремится использовать это в своих интересах.

«Я ушла [из своей бригады], потому что там был один человек, занимавший высокое положение в пищевой цепочке, который домогался женщин, и я знаю этих женщин. Некоторые из них — мои подчиненные, за которых я несу ответственность. Их домогался один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что если они откажутся заниматься с ним сексом, он отправит их мужей, которые также были в бригаде, на верную смерть», — поделилась военнослужащая.

Сексуальное рабство

Еще в апреле этого года подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с Ura.ru заявил, что в ВСУ фактически существует сексуальное рабство.

«То, что уже даже обнародовали на той стороне — это частые домогательства, особенно среди старшего офицерского состава. По сути, очень многие женщины даже становятся их сексуальными рабынями. Ну и естественно присутствуют факты изнасилования и прочие негативные моменты, которые очень часто пытаются скрыть», — сказал он.

Эра безнаказанности

Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов рассказал «360», что все дело в психологическом состоянии солдат. Среди украинских служащих наступило полное разложение, а командиры чувствуют свою безнаказанность.

«Они прекрасно понимают, что Украина идет ко дну. Наступила эра безнаказанности: грабь, насилуй и, если получится, вовремя сбеги с награбленным», — сказал он.

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Специалист выразил уверенность, что скандал, который разразился после заявлений Надежды Гарань, вряд ли что-то изменит в рядах ВСУ.

На мой взгляд, сейчас начальникам, которые пытались покуситься на женскую честь, которые домогались девушек, ничего не будет абсолютно, потому что в украинской армии началось уже полное разложение, там уже не до морали, абсолютная апатия ко всему и соответственно к законам. Поэтому я ничему не удивляюсь. Я ожидаю только худшего, потому что женщины только в правовом государстве имеют какие-то права, но только не на Украине. Евгений Михайлов военный эксперт

Михайлов отметил, что подобные случаи на Украине были и раньше. Но сейчас, на фоне боевых действий, когда украинская армия внутренне уже практически готова к капитуляции, все приличия больше не имеют значения.

Эксперт согласился, что проблемы есть в любой армии. Однако есть и положительные примеры.

«В израильской армии замечательное отношение [к женщинам], потому что там обязательная воинская повинность мужчинам и женщинами. <…> А так, я думаю, что, пожалуй, только в российской армии к женщинам отношение самое цивилизованное», — заключил Михайлов.

Реакция Минобороны Украины

На статью в The Guardian отреагировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она пообещала помочь в судебном преследовании командиров, которых девушки обвинили в сексуальных домогательствах. Чиновница также призвала всех, с кем произошли подобные ситуации, обратиться к ней. Маляр заявила, что лично передаст «любые заслуживающие доверия случаи» правоохранительных органам.