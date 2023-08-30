Эксклюзив 30 августа 2023, 23:08 Эпоха новых достижений. На Украине замахнулись на строительство самого большого кладбища Обозреватель «360» Бер: осенью потери ВСУ на фронте только увеличатся Телеканал «360»

Читать 360tv в

На Украине создадут военное мемориальное кладбище. Расширяют и уже существующие погосты. Неудивительно, ведь даже на Западе перестали умалчивать информацию о потерях ВСУ во время летнего контрнаступления. Грядущая осень только увеличит это число, предположил обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

В СССР на Украине строили гигантский самолет «Мрия» и АЭС, а на современной Украине, где нет места коррупции, технологический прогресс идет в ногу со временем еще быстрее. До 30 августа 2025 года киевский режим соорудит самое большое кладбище — возможно, даже в истории.

Кабмин утвердил проект по строительству Национального военного мемориального кладбища под Киевом. Рассчитано оно на 600 тысяч погребенных тел. А весной открыло свои двери для вчерашних мобилизованных в ВСУ еще одно кладбище на 250 тысяч мест.

Может, это паранойя, но есть версия, что украинское правительство не беспокоится о стремительно сокращающейся численности населения. И похоже, даже активно способствует этому.

Минобороны Украины бьет тревогу о нехватке бойцов на фронте

В Киеве планируют осеннюю массовую мобилизацию, рассчитывают привлечь до трех миллионов мобилизованных. Есть ли такой человеческий ресурс? Политолог Данила Гуреев считает, что на Банковой преувеличивают свои возможности вооружить и даже насобирать на улицах Украины такое количество людей дееспособного возраста.

Последняя Всеукраинская перепись была в 2001 году — тогда насчитали 48 миллионов украинцев. С тех пор в украинском государстве было немало потрясений: естественная убыль населения, госпереворот, конфликт в Донбассе, эмиграция в Европу, СВО. В Киеве заявляли, что в мае этого года насчитали 29 миллионов граждан. Но цифра, скорее всего, завышена.

Кого будут мобилизовать?

Молодое поколение активно уклоняется от мобилизации, сбежав за границу и купив справки. На фронте больше всего мужчин крепко за 50, а то и больше.

Современные ВСУ напоминают немецкие фольксштурмы, народное ополчение. Вероятно, [президент Украины Владимир] Зеленский одобрит такой набор — от 16 и после 60. Причем в атаку будет посылать именно таких. В запасе будут люди среднего возраста, боеспособный резерв.

С учетом украинских потерь в день, а это легко может быть пара тысяч боевиков, если брать всю линию фронта, к 30 августа 2025 года понадобится не одно кладбище на 600 тысяч мест.

Мнимые успехи как инструмент привлечения свежей крови

Украинцы призывного возраста все прекрасно видят и слышат от знакомых, видят цинковые гробы, приходящие ежедневно.

И чтобы скрасить эту неприятность, украинская пропаганда сообщает, что ВСУ прорвали первую линию обороны у села Работино на Запорожском направлении. Якобы, смотрите, все не зря, мясной штурм работает! Скоро к Азовскому морю выйдем, надо только завалить нашими трупами российские позиции.

Разумеется, никакого прорыва на Запорожском направлении у ВСУ нет, как и преодоления первой линии обороны. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опровергает западные и украинские слухи в СМИ. К тому же первая линия обороны — это не самые сильные укрепления, но даже ее украинские боевики не в силах преодолеть.

Какой смысл заниматься, например, инфраструктурой к зиме, если ею будет некому пользоваться, кроме пенсионеров и детей? А раз от них толку на фронте нет, значит, на Украине вкладывают деньги в кладбища. Такая логика получается.

Солдат ВСУ / сайт Вооруженных сил Украины

Кладбище на 600 тысяч мест под Киевом не единственное

Активно расширяют уже существующие погосты. В Ровно — плюс 25 тысяч квадратных метров, в Хмельницком — плюс три тысячи, в Черновцах — плюс 63 тысячи, в Днепропетровске — плюс 27 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что с учетом прироста территории на всех кладбищах после расширения можно будет дополнительно захоронить от 430 до 450 тысяч тел. Такая смертность на фронте и растущие площади украинских флагов в земле будут воспитывать визуально новые поколения на Украине еще несколько десятков лет.

Воспитание в антироссийских настроениях

Украинский народ будто не замечает бессмысленную утилизацию со стороны своего государства. Не замечает, как украинцев за ноги насильно мобилизуют.

Несмотря на это, единственное желание украинских граждан — уничтожать все российское. Созидать, строить, развиваться — нет, прививать ненависть с детства — да. Такой маршрут в один конец.

Украинские дети школьного возраста мечтают стать снайперами и стрелять в Россию. На праздничных мероприятиях украинские артисты поют задорные песни про мертвых русских.

Запад все сделал «под ключ», кропотливо работая над сознанием жителей Украины долгие десятилетия. Если все это время будет существовать современная украинская государственность, никакого мира не будет. Он не нужен США, не нужен руководству в Киеве. Иначе бы не было такой пропаганды ненависти.

РИА «Новости»

Западные СМИ подсчитывают потери ВСУ за летнее контрнаступление

Немецкая газета Bild утверждает, что для победы нужно три миллиона солдат, чтобы истощить силы ВС России. Но не сообщает, где взять столько обмундирования, аптечек, боеприпасов, техники.

Может, там представляют воинов ВСУ с пластиковыми бутылками на ногах вместо ботинок, в олимпийках, с граблями и дедовским охотничьим ружьем в руках? Ну тогда политика расширения кладбищ верная. Главное — успеть освоить территорию под них быстрее, огородить рабицей.

Европейские издания считают, что число потерь только убитыми во время летнего украинского наступления составляет не менее 70 тысяч человек. Это по самым скромным подсчетам.

Пленные из ВСУ рассказывают о потерях в своих подразделениях до 80%. Это за одну атаку. Зеленский не раскрывает число погибших для граждан Украины, чтобы не шокировать население.

Близится осень, непогода и распутица, возможностей на эффективные маневры у ВСУ не будет. Сырая одежда, нехватка боеприпасов, увязшая техника только увеличат и даже ускорят количество потерь украинской армии.

Остановить такое кровопролитие может только ликвидация всей правящей структуры Украины и замена ее на тех, кто действительно желает остановить конфликт.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.