Эксклюзив 15 сентября 2023, 18:20 Эпоха деградации имени Ниинисте. Новый президент Финляндии должен помириться с Россией Политолог Оленченко: новый президент Финляндии должен будет помириться с Россией Телеканал «360»

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Пять месяцев президентской предвыборной кампании в Финляндии показали, что ключевой вопрос, беспокоящий финнов: кому доверят вести дела с Россией? В каком состоянии находятся отношения Хельсинки и Москвы и какие задачи должен будет решить новый глава государства, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал «360».

Далее — прямая речь.

Саули Ниинисте спустя два шестилетних срока уходит с поста президента, а значит, заканчивается определенная эпоха. Эта эпоха, к сожалению, время деградации международного авторитета Финляндии.

Финны растеряли особенности нейтрального государства и упустили многое в российско-финских отношениях. Думаю, тот человек, который претендует на роль главы страны, стоит перед серьезным выбором: продолжать деградацию или найти баланс во взаимоотношениях с Россией.

Президент США Джо Байден и президент Финляндии Саули Ниинисте во время заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме / РИА «Новости»

С точки зрения вызова или задач, которые стоят перед будущим президентом, я определил две основные: восстановление авторитета Финляндии и нормализация отношений с Россией. На мой взгляд, это две проблемы, с которыми столкнется тот, кто будет у власти.

Не исключаю, что с использованием избирательной технологии или другим путем у руля может оказаться человек, который решит продолжить деградацию международного авторитета и отношений с Москвой. Но не хотелось бы.

Особенно придумывать ничего не надо. Достаточно обратиться к истории российско-финских отношений — начиная с 1945 года до подачи Финляндии заявки в НАТО.

Сразу станет понятно, что накопился большой опыт. Тому человеку, который станет президентом и захочет нормализовать отношения с Россией, нет необходимости сочинять особые механизмы или искать кадры для решения проблемы — все есть под рукой.