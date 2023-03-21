Мир 21 марта 2023, 23:01 Энергетический кризис на туманных островах. Британцы экономят, ирландцы покупают контрабанду The Irish Sun: ирландские семьи стали обращаться к контрабандистам, чтобы купить уголь freepik

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Рост цен на энергоносители заставляет многих людей в Британии экономить на обогреве жилищ, а значительную часть ирландцев толкает к покупке нелегального угля.

Британцы рискуют жизнью и здоровьем

Более миллиона британских семей оказались в условиях так называемой топливной бедности, сообщил портал Nation World со ссылкой на крупную экологическую благотворительную организацию Friends of the Earth.

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Согласно данным исследования, проведенного этой компанией, 1,1 миллиона домохозяйств в Англии и Уэльсе будут вынуждены отдавать не менее 20% своего располагаемого дохода за оплату электроэнергии в 2023 году.

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Таким образом, это вдвое превышает 10%-ный показатель, обычно используемый для обозначения понятия топливной бедности. Сейчас домохозяйства оказались уже далеко за чертой и испытывают крайнюю нужду.

Несмотря на расширение государственной программы энергетической поддержки, в Британии на сегодняшний день пять миллионов семей тратят на оплату счетов за электроэнергию 10% своего дохода. Это каждое пятое домашнее хозяйство.

Из тех, кто находится в условиях крайней топливной бедности, 742 200 семей оставляют на оплату счетов за электроэнергию от 20 до 30% своего дохода, в то время как 196 500 тратят от 30 до 40%, а 117 400 — более 40%. При этом, естественно, им все равно нужно платить еще и за жилье, покупать еду и одежду.

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В Friends of the Earth отметили, что некоторые британцы рискуют жизнью и здоровьем, отключая отопление ради экономии, в то время как другие накапливают долги на тысячи фунтов стерлингов, чтобы согреться. При этом пожилые люди и инвалиды чаще других испытывают серьезные трудности.

На прошлой неделе в британском правительстве заверили, что гарантия цен на энергоносители будет продлена еще на три месяца — с апреля по июнь, это сэкономит типичному домохозяйству 160 фунтов стерлингов.

Гарантия цен на электроэнергию ограничивает ставку, которую поставщики могут взимать с потребителей за единицу энергии, это означает, что счет типичного домохозяйства ограничен суммой в 2500 фунтов стерлингов в год (хотя те, кто потребляет больше энергии, чем в среднем, будут платить больше).

Однако в то же время схема поддержки счетов за электроэнергию, которая позволила всем домохозяйствам сэкономить 400 фунтов стерлингов на счетах за электричество в период с октября 2022 года по март 2023 года, скоро перестанет действовать, поэтому счета за электричество все равно будут расти.

Ирландцы покупают уголь на черном рынке

Из-за роста цен в Ирландии увеличился спрос на нелегальное топливо, рассказало издание The Irish Sun. Ирландские семьи все чаще стали обращаться к контрабандистам, чтобы купить уголь.

На фоне этой тенденции организация, объединяющая легальных продавцов твердого топлива — SFMI — призвала правительство работать в тандеме с местными властями, налоговыми комиссарами и Национальной полицией, чтобы пресечь сомнительные продажи топлива.

Контрабандисты все чаще перевозят твердое топливо, такое как уголь, через границу из Северной Ирландии, где НДС взимается по более низкой ставке и отсутствует налог на выбросы углерода.

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В то же время, налог на выбросы углерода в Ирландии установлен в размере 4,9 евро за каждый проданный сорокакилограммовый мешок угля. В связи с этим, крупные масштабы незаконной деятельности на черном рынке наносят значительный ущерб ирландской казне.

По оценкам источников издания, в 2021 году из Северной Ирландии контрабандой было вывезено около 100000 тонн угля розничной стоимостью 56 миллионов евро, что привело к общей потере НДС и налога на выбросы углерода в размере 16,2 миллиона евро для ирландского бюджета.

Кроме того, в результате роста незаконной деятельности контрабандистов жизнеспособность индустрии твердого топлива в Ирландии теперь находится под угрозой, поскольку многие законопослушные розничные торговцы испытывают проблемы и не выдерживают с ними конкуренции.