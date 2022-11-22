Эксклюзив 22 ноября 2022, 17:04 Энергетический коллапс неизбежен. Зеленскому придется выбирать между снабжением ВСУ и нуждами населения Публицист Новоселов: энергетический коллапс Украины неизбежен Telegram

Читать 360tv в

На Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии, на многих системах происходят аварии из-за перегрузки. Жители русскоязычных городов заметили, что власти направляют больше электроэнергии в населенные пункты в западной части страны. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, к чему это может привести.

Реклама

Далее — прямая речь.

Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Национальная энергетическая компания предупредила все области о риске внепланового отключения электроэнергии в дополнение к плановым отключениям.

Во многих регионах электричество отключают уже более чем на половину дня. При этом удары по газовой инфраструктуре, топливным хранилищам и НПЗ делают использование портативных генераторов практически невозможным.

Начиная с февраля цены на топливо выросли почти в два раза. Панические закупки, ограниченные запасы и потребности армии толкают цены вверх каждый день.

Украинские НПЗ находились в печальном состоянии еще до 2022 года, а некоторые из них были серьезно повреждены ракетными ударами. Весьма вероятно, что топливный кризис не за горами и киевским властям придется выбирать между снабжением армии и нуждами населения.

Надвигающийся на Украину энергетический коллапс становится неизбежным, и в этих условиях некоторые регионы получают привилегии перед другими. Одесситы заметили, что в города Западной Украины, такие как Львов, направляется больше электроэнергии, чем в Одессу, Николаев и другие русскоязычные города.

Такая дискриминация создает трения между регионами и пробуждает в людях недовольство режимом Владимира Зеленского. Подобные настроения особенно заметны в восточных и южных регионах страны, где всегда преобладало русскоязычное население. Хотя большинство русскоговорящих украинцев все еще злятся на Россию, точно так же они злятся на киевский режим, и поддержка боевых действий среди них быстро падает.

Повальная мобилизация, лишения, воинственные заявления правящей клики Зеленского, а также привилегированный статус Киева и западных регионов заставляют русскоязычные области Украины беспокоиться о дальнейших намерениях режима.

Несмотря на отсутствие подтвержденной информации и полное подавление всей оппозиции на Украине, онлайн-активность русскоязычных украинцев показывает постоянный рост недовольства. Жизнь становится слишком трудной, и люди наконец-то начинают винить Киев за его глупую и упрямую политику отказа от переговоров.

К сожалению, они еще не переходят на сторону России. Восемь лет пропаганды не прошли даром, а полная информационная блокада российской точки зрения начиная с февраля затрудняет опровержение волны фейков киевского режима, стремящегося обратить русскоязычных жителей страны против России.