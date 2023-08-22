Эксклюзив 22 августа 2023, 12:04 Энергетическая инфраструктура — все. Какой будет зима на Украине? Обозреватель «360» Бер: энергетический кризис на Украине спровоцирует рост цен

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Украина погрузилась в энергетический кризис, зимой страну ждут длительные отключения электроэнергии. Цены за коммуналку за год выросли, а зарплаты жителей остались гораздо ниже европейских. Подробно о проблемах и будущем энергетики Украины рассказал обозреватель «360» Иван Бер. Далее — прямая речь.

Украинский эксперт по энергетике Юрий Ковальчук предупреждает граждан: зимой, даже если не будет ударов, придется регулярно отключать электричество. Станции не справятся с нагрузкой, поэтому отключения будут на восемь и 10 часов подряд. Электросети ремонтировали, но, несмотря на это, функционирующего оборудования осталось около 30%. И это еще не означает, что оно выдержит нагрузку и не накроется.

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Девять лет назад никаких ударов по инфраструктуре Украины не было, а проблемы с электроэнергией и подачей тепла уже были.

Перебои электроэнергии против европейских тарифов за КУ

Украинские СМИ сообщают, что мало того, что с электроэнергией будут перебои, так еще и цены за коммуналку выросли почти на 15%. По данным Госстата, такой скачок произошел всего за год. Дороже всего выходит электроэнергия, тарифы увеличились до 70%.

Чтобы увеличить мощности электроэнергии, Украине приходится импортировать ее из Европы, а она там недешевая — естественно, тариф «европейский» сохраняется и на территории Украины. Думали ли об этом в кабинете Зеленского? Наверное, да, но предпринимать ничего не стали.

Не сомневаюсь, главная проблема — в коррумпированности. А именно — все выделяемые Западом деньги распихиваются по карманам самых главных действующих лиц Украины.

В США много раз были озабочены тем, что необходимы отчеты по каждому потраченному центу. В основном такие отчеты требуют представители республиканской партии, а значит, никто ни за что не отчитывается, потому что средства помощи начинают свое расщепление еще на территории США.

В прошлом году отключения воспринимались как поправимая неприятность. Раньше Запад помогал: генераторы, электроэнергия — отключения были почти незаметны. А к весне вроде и вообще проблема как-то замылилась.

Как работает выведение из строя энергетики Украины в перспективе?

После ударов по энергоструктуре суммарная трансформаторная мощность, например, в Одессе составила всего треть от ранее функционировавших мощностей. В открытых источниках можно найти данные сегодняшней мощности станций этого региона — 471 мегаватт. Ранее было 1300 мегаватт генерации электроэнергии. Сегодня критически не хватает мощностей.

Если летом это было не так заметно, то уже с наступлением осени от перенапряжения начнут выходить из строя остатки рабочих мощностей. Плановые отключения, которые планируются проводить в ближайшее время, полезны при атаке беспилотников. Но если ударов нет, то это только навредит.

Каждое отключение вызывает перенапряжение, выходят из строя трансформаторы, необходимые для электропитания города. Постоянные включения и отключения оборудования наносят ущерб, равносильный самому удару беспилотника — но в этом случае не в одном месте, а распределенный по сети.

Из-за восстановления сетей низкого напряжения возрастает необходимость запитываться от ограниченного числа подстанций, из-за чего падает напряжение сетей, которые компенсируют подъемом напряжения на силовых трансформаторах. Но по мере включения новых подстанций падение останавливается, а высокое напряжение трансформаторов остается без изменений.

Из-за этого и получается, что в квартирах и домах жителей уровень поднимается до 260-270 вольт вместо привычных 220 вольт и еще больше нагружает энергосеть. Если энергетика региона не справится, он будет изолирован на недели или месяцы. И так по цепочке. Все это ведет к коммунальной катастрофе, а значит, полному хаосу в стране.

Пару недель назад сообщалось, что на Украине обесточено более 700 населенных пунктов.

Значит, за лето никаких восстановлений, замен и поисков путей решений не было. Причины — не только боевые действия, но и непогода. То есть то, что есть, не выдерживает ни дождей, ни ветров.

Повышение цен на энергоресурсы — а это скоро коснется воды и тепла на Украине — растут не из-за ремонтной деятельности, а из-за обязательств перед МВФ. В ближайший год Украина откажется от регулирования рынка энергоресурсов. То есть постепенное повышение цен исчезнет, потому что тарифы на ЖКХ должны будут соответствовать европейскому уровню.

Разница только в том, что в Европе нет месячных зарплат в 300 долларов. А на Украине есть. И такая зарплата считается еще хорошей. Поэтому денег хватит как раз только на оплату ЖКХ, и то не факт.

Подорожание электроэнергии спровоцирует рост цен по принципу домино

Тарифы повысят не только для населения почти в два раза, но и для бизнеса. С 1 июля цены на электроэнергию для бизнеса будут в несколько раз выше, чем применяемые сейчас, а предприниматели попытаются покрыть новые расходы за счет своих клиентов. То есть жизнь на Украине к концу этого года станет такой же дорогой, как в Европе. Хотя не этого ли добивались ее жители, изначально прыгая на Майдане?

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.