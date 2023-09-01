Эксклюзив 01 сентября 2023, 23:52 Элемент психологической войны или попытка выслужиться. Чего стоят угрозы Буданова Политик Олейник: заявления Буданова о переносе конфликта ненормально публичны Официальный сайт президента Украины

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На Украине заявили, что конфликт нужно перенести на российскую территорию. Глава ГУР страны Кирилл Буданов подчеркнул — чем шире операции, тем лучше. Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» заметил, что его словам верить не стоит. К тому же, похожие выпады со стороны представителей киевского режима уже были.

Далее — его прямая речь.

Давно уже понятно, что иногда бывает так, что правая рука не знает, что делает левая и наоборот. Каждый имеет своего куратора.

Ненормальная публичность

Сегодня Буданов — это же не только человек [президента Украины Владимира] Зеленского, условно. Потому что, как правило, тот, кто назначает, тот и является руководителем. Но у него параллельно есть еще свое начальство — в Вашингтоне.

Я, например, впервые наблюдаю такую ненормальную публичность для руководителя столь специфического [органа]. Не слышал такие интервью руководителей государственной военной разведки в общем и целом в России, в Белоруссии да и в любой европейской стране.

Так вот, первое — ему нельзя верить. Потому что он уже не один раз рассказывал нам о том, что он будет в Крыму. А сколько раз слышал украинский народ про количеству ракет? Это же его компетенция. В данном случае это может быть элемент психологической войны.

Во-вторых, мне кажется, что все, что происходит иногда в России — каждый раз, когда где-то что-то горит в силу случайных обстоятельств, не поджога, а неправильно произведенных работ, — освещают, высказывая версии о работе диверсантов. Буданов делает тоже самое.

Может, сейчас будут приписки. Есть такое выражение, когда приписывают [себе] то, чего не делал. А кураторы-то говорят: «Молодец, работаешь».

Позиция Зеленского

Теперь относительно Зеленского. Он сказал не свою точку зрения, а Европы. Но не со стороны Америки или Великобритании: «Если вы только начнете нас втягивать в прямой конфликт с Россией, то вы останетесь одни». Потому что все понимают, что рано или поздно этот конфликт закончится.

Как же потом тогда выстраивать отношения, когда вы уже, как говорится, начали военные диверсионные действия точно на территории России, где сомнений ни у кого нет. Это ни Крым, ни Крымский мост, ни Херсонская или Запорожские области и ни ЛНР и ДНР. Это Брянск, Псков и Белгород. Как? Все задают этот вопрос.

Вы, что, решили начать войну с Россией? Ну, тогда мы умываем руки. Поэтому и точка зрения Зеленского не является его. Это то, что ему высказали.

США пора считать деньги

Тем более что у американцев в сентябре заканчивается бюджетный год. [Президенту США Джо] Байдену необходимо принимать новый бюджет при нижней палате [парламента], которая его не поддерживает.

Они ему говорят, чтобы отчет отдал за предыдущий, и это правильно для любого парламента. И второе — куда идут эти деньги, какая стратегия, какая цель, чтоб они понимали. Не конфликт ради конфликта, а зачем это нужно Соединенным Штатам.

Потому что у США, как говорят республиканцы, все-таки главным конкурентом является, вроде как Китай, а не Россия.

Поэтому здесь бывает такая несогласованность. Но она тогда, когда мы видим, что реально есть элементы раздвоенности в управлении. Такое бывает. Когда одному говорят: «Давай, пугай и продолжай диверсии», а Зеленскому — «Не смей этого делать».