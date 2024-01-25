Эксклюзив 25 января 2024, 18:41 Экзистенциальный вопрос. Украина ударила и по территориальной целостности США Блогер «Голос Мордора»: США придется отказаться от финансирования Украины Телеканал «360»

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Надежды американских демократов на продолжение финансирования Украины тают с каждым днем, потому что республиканцы хотят направить деньги не для ВСУ, а на решение вопросов, связанных с безопасностью границ. Ситуация с мигрантами в США начала выходить из-под контроля — в южных штатах страны растет недовольство администрацией президента Джо Байдена, доходящее до открытого противостояния. Об этом в колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Демократам нечего предложить

Похоже, что соглашение по границе между республиканцами и демократами, от которого зависело «добро» республиканцев на финансирование Украины, умерло, так и не успев родиться.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в среду предложил отделить финансирование Украины от реформы по безопасности границ, что фактически выбивает из рук демократов последнюю надежду хоть как-то купить согласие республиканцев на выделение денег «пану гетьману».

Теперь демократам вообще нечего предложить республиканцам, чтобы те согласились поддержать финансирование Украины. И понятно, что идея финансирования режима [президента Владимира] Зеленского у республиканцев совершенно не популярна. Даже антироссийские ястребы, такие как [сенатор] Линдси Грэм, считают, что в первую очередь надо решать проблемы США.

Те самые проблемы, которые демократы решать не хотят принципиально, потому что та же граница для них — экзистенциальный вопрос. Это приток мигрантов, которые в будущем в большинстве своем станут избирателями демократов. Перекрыть этот поток значит добровольно выстрелить себе в ногу.

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Новый уровень противостояния

А ситуация на границе тем временем уже выходит из-под контроля. Самый проблематичный штат — Техас, в котором началось настоящее противостояние местных и федеральных властей. Техасская Национальная гвардия, состоящая из местных жителей, согласилась исполнять только приказы губернатора штата [Грега Эбботта], и тот игнорирует и даже саботирует приказы федеральной власти. Например, им приказали убрать с некоторых участков границы колючую проволоку, но вместо этого гвардейцы лишь увеличили ее количество.

Противостояние грозит выйти на новый, сепаратистский уровень, тем более что Техас — единственный штат, бывший независимым государством, которое добровольно вступило в состав США, и в основном законе штата прописано право на его выход. Конечно, говорить о таком развитии событий пока рано, но Джо Байдена, демократов и их политику, в особенности в той части, которая касается мигрантов, там точно не любят, и [американцы] готовы к противодействию, которое может зайти очень далеко. Напомню, что у Техаса фактически есть своя армия, даже с военно-воздушными силами. А кроме того, куча всяких парамилитарных государственных и частных организаций, которые, кстати, занимаются и охраной границы.

Техас в его противостоянии с федеральным центром уже поддержал штат Вирджиния, и он точно не будет единственным. Вся южная граница США по факту находится в осаде, и южные штаты попали в очень сложное положение, так как неспособны справиться с огромным наплывом беженцев. И это при том, что демократические штаты остаются в стороне от этой проблемы, как будто бы она их не касается.

Вот так и получилось, что Украина косвенным образом нанесла удар и по территориальной целостности США. Ну, в общем, так и надо. А штат «Одинокой Звезды» пусть будет свободным и независимым.