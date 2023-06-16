Эксклюзив 16 июня 2023, 21:25 Экшена не получилось. Шоумен Зеленский не смог убедить делегацию ЮАР в «злобности России» Политолог Подлесный: легкая постановка Зеленского не убедила делегацию ЮАР Unsplash

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В Киев с мирной инициативой прибыла африканская делегация. Самолет приземлился в Польше, потом дипломаты отправились поездом на Украину. Однако польская сторона не разрешила выйти из самолета сотрудникам службы охраны и журналистам, прилетевшим из Африки. Через пару часов после приезда делегации в Киев, в столице объявили воздушную тревогу. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья написал, что кроме рева сирены в городе было тихо и мирно, он назвал предполагаемую атаку дезинформацией. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный поделился с «360» мнением, зачем президент Украины Владимир Зеленский устраивает подобную клоунаду, и какой эффект произведет решение Польши задержать охранников и журналистов.

Далее — прямая речь.

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Тупиковый вариант

Ну естественно, Зеленский пытается как шоумен профессиональный из любой ситуации получить шоу свою пользу. В данном случае четко, ясно и понятно, что африканские лидеры приехали убеждать его и всю его команду в том, что необходимо остановить боевые действия и сесть за стол переговоров с Россией. Этого никто не скрывал, ни африканские лидеры, ни представители команды Зеленского.

То есть изначально тупиковый вариант — и те, и другие прекрасно знают, кто что будет говорить, и самое главное, что это будет идти в противоречие с намерениями Зеленского и его команды.

Соответственно для того, чтобы попытаться, если уж не переломить ситуацию в свою пользу, то хотя бы склонить руководителей африканских стран к какой-то позиции более проукраинской, и была организована эта демонстрация якобы злобности России в том плане, что Россия, зная о прибытие лидеров африканских государств, специально наносила удары, чуть ли не чтобы уничтожить всю делегацию.

«Вот, смотрите, какая Россия злобная, она тех людей, которые хотят мира, пытается убить», — ну вот примерно логическая такая цепочка.

«Легкая постановка» Зеленского провалилась

То, что из этого ничего не получилось, тоже понятно, потому что каждая, трагикомедия имеет свою фабулу и свою бутафорию. Если это в театре, значит там должна должны быть холостые выстрелы, конфетти. Если ты хочешь реально напугать лидеров африканских стран, которые уже несколько десятилетий живут в условиях войны и регулярных военных переворотов, захвата власти, убийства и отравлений, тогда нужно что-то такое, как десант российского спецназа с перестрелкой в центре города, чтобы телохранители и охранники африканских государств, которых, кстати, туда не пустили поляки, даже не выпустили самолета. Но тогда охранники Зеленского должны своими телами закрывать лидеров африканских стран, вокруг взрывы, дым. Ну вот такой экшен.

Так как этого экшена не было, то вся эта история закончилась тем, что вполне мирная пресс-секретарь президента одной из африканских стран написала, что они даже не увидели.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса / РИА «Новости»

После того, что творится там, в Судане и в целом ряде других африканских стран, где убийство на улицах норма, и политические деятели погибают там, и не один, и не два, и не три, чуть ли не каждый месяц, то для них вот эта «легкая постановка Зеленского» оказалась неубедительной.

«Кулак с дулей в кармане»

Конечно, все прекрасно знают и понимают всю ситуацию. Что [президент США Джо] Байден, что [актриса Анджелина] Джоли, хотя она и не политик, что лидеры африканских государств, [президент Польши] Анжей Дуда и прочие — все прекрасно понимают, что происходит. Ну правила игры таковы, что нужно приехать в Киев, нужно выслушать стенания Зеленского, нужно съездить в Бучу, нужно возложить цветы, нужно сказать о своей поддержке украинского народа и его президента, и при этом прекрасно держать в кармане кулак с дулей, свернутой из известных трех пальцев.

Поэтому никаких вариантов склонения того или иного лидера к принятию каких-то решений проукраинских речи быть не может. Те, кто занимают проукраинские позиции, это им не нужно, потому что они уже эти позиции занимают, кто не занимает этих проукраинских позиций и придерживаются реалистического сценария, их убедить в том, что они не правы, а прав Зеленский и его кровожадный режим, тоже не получится, потому что нет аргументов в пользу их версии.

«Великая нация» поляков сыграла против Зеленского

Мне сложно ответить за поляков, потому что с точки зрения здравого смысла здесь нарушение, во-первых, дипломатического протокола, нарушение международного права. Много чего нарушено.

Могу только предположить, что этим жестом поляки показали, что они «великая нация», которая может диктовать другим государством или, как можно предположить, недогосударствам, свои правила игры.

Ничего, кроме панского хамства и унижения представителей других народов не случилось. С учетом того, что они заблокировали не только охранников, но и журналистов, это будет по всей Африке растиражировано, оттуда по всему миру. Кроме тех 80% СМИ, которые контролируются англосаксами, вот остальных 20% мировых СМИ будут об этом писать, будут публиковать рассказы журналистов. Они будут давать крайне негативную оценку Польше, польским политикам. Это однозначно играет в очень большой минус режиму Зеленского, потому что все понимают, что это сделано во имя того, чтобы Зеленскому было комфортно.