Мир 18 декабря 2022, 00:52 Экс-мэр Киева Черновецкий призвал к переговорам с Россией. Он стал одним из тех, кого не слушает Украина Политолог Светов: Киев не слушает экс-мэра Черновецкого из-за охватившего Украину безумия РИА «Новости»

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Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий опубликовал на своем сайте статью, в которой он напомнил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в предвыборной кампании обещал прекратить конфликт в Донбассе, а в итоге привел страну к катастрофе. По мнению Черновецкого, единственное, что может спасти Украину — это переговоры с Россией. По мнению опрошенных «360» экспертов, киевские элиты оставят без внимания призыв бывшего мэра, а простые украинцы не заметят серьезности в его словах, так как помнят, как Черновецкий управлял городом.

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Экстравагантный мэр

Пост главы Киева Леонид Черновецкий занимал с 2006 по 2010 год, и запомнился жителям украинской столицы странными инициативами. Он предлагал проверять чиновников на детекторе лжи, ввести плату за проезд в город для машин с номерами других регионов, а также брать деньги за вход на киевские кладбища.

Среди горожан за ним закрепилось прозвище «Леня-Космос». Это произошло после того, как Черновецкий рассказал о своей мечте стать космонавтом и улететь вместе со своим котом.

Последние несколько лет бывший киевский мэр живет за границей. Он практически перестал вести какую-либо политическую деятельность, но в начале 2022 года Черновецкий снова стал активно писать в свои социальные сети.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик бывший киевский мэр призвал власти Украины пойти по такому же пути, предупредив, что дело может закончиться серьезным конфликтом. Украинская прокуратура после этих слов возбудила против Черновецкого уголовное дело.

Бывший столичный градоначальник продолжает придерживаться позиции, что из сложившегося кризиса можно выйти только путем переговоров. Но, судя по реакции на Украине, слова Черновецкого падают на неблагодатную почву.

Протестов ждать не стоит

Никакого протестного подъема среди украинских элит сейчас не наблюдается. Они продолжают поддерживать идеи Зеленского и ездят по всему миру, прося оружия и денег. Об этом «360» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Он подчеркнул, что отрезвления в умах украинских чиновников из-за слов Черновецкого не произошло. Бывшему мэру Киева за его мнения могут устроить травлю, чтобы он наконец замолчал.

«Можно вспомнить, что было высказывание правозащитников Amnesty International о том, что украинская армия использовала мирных жителей в качестве живого щита. Какой начался крик. Какие были оскорбления в адрес Илона Маска (предложившего Украине забыть о Крыме — прим. ред.). Как сейчас Зеленский оскорбил Генри Киссинджера — известного американского дипломата. Это не признак изменений», — заявил Светов.

Политолог подчеркнул, что появился еще один храбрый человек, который пытался достучаться через бушующее на Украине безумие и призвал трезво посмотреть на происходящее. Но на этом фоне звучат очередные заявления командования ВСУ, что к весне они войдут в Крым и на новые российские территории.

По мнению эксперта, даже если на Украине появятся те, кто согласны на переговоры с Россией, они никак себя не покажут и никаких протестов против администрации и Зеленского не будет.

«На Украине уже запретили партии, закрыли телевизионные каналы, преследовали оппозиционных политиков и журналистов. Никто не протестовал. Большого движения, которое поднимется и заставит киевский режим вести себя по другому, там нет. Единственный выход — это победа российской армии», — подытожил Светов.

Пострадавший от имиджа

Заявления Леонида Черновецкого на Украине всерьез никто рассматривать не будет. Слишком еще жива в памяти его манера управления Киевом, заявил политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Учитывая память киевлян о мэрстве Черновецкого, к его словам вряд ли кто-то прислушается. Даже адекватные суждения, которые в его заявлении прослеживаются, не вызовут реакции в обществе», — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что и без заявлений экс-мэра Киева всем понятно, что Зеленский ведет страну к краху и разрушению. А Черновецкий просто в очередной раз решил напомнить о себе. Он живет за границей, куда бежал от уголовного преследования. Поэтому он понимает, что со стороны Украины за его высказывания ему ничего не грозит.