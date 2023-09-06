Мир 06 сентября 2023, 14:18 Экс-глава СБУ заставил британское издание смягчить его слова об убийствах неугодных людей The Economist изменил слова экс-главы СБУ Наливайченко об уничтожении людей

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Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заставил британский журнал The Economist изменить его слова об убийствах неугодных людей. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Наливайченко сообщил британскому изданию, что в 2015 году в СБУ создали подразделение для устранения тех, кого на Украине считают коллаборантами. По данным The Economist, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, действовавшем как диверсионная группа.

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«Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — привели слова Наливайченко в первой версии статьи.

«Он не так говорил»

После выхода публикации бывший глава Службы безопасности Украины заявил, что британские журналисты перекрутили его слова.

«Уже исправили и принесли извинения. Но все разнесли об убийстве людей, а он не так говорил», — сказали изданию «Страна.ua» в пресс-службе экс-главы СБУ.

Действительно, в конце материала The Economist появилась приписка: «Исправление (5 сентября 2023 года): в более ранней версии этой статьи господин Наливайченко был случайно неверно процитирован». Слова экс-главы в статье смягчили.

«Мы неохотно пришли к выводу, что нужно обезвреживать террористов», — исправили цитату авторы публикации.

Операции санкционирует президент Украины

Больше в материале ничего не изменили. Факт убийств по политическим мотивам Наливайченко не опроверг.

По данным The Economist, именно пятое управление контрразведки СБУ может быть связано со смертями первого главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсена Павлова и Михаила Толстых. Наиболее спорные операции подразделения санкционирует президент Украины, указал британский журнал.