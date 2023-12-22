Эксклюзив 22 декабря 2023, 13:32 Эффект от воровства. Почему США медлят с конфискацией российских активов Блогер «Голос Мордора»: США медлят с конфискацией активов РФ из-за реакции мира РИА «Новости»

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Администрация Джо Байдена начала переговоры со странами ЕС о конфискации активов Центробанка России и последующей передаче средств Украине. Однако в США боятся ответных действий России и реакции других стран, чьи деньги хранятся на Западе, напомнил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

С окончательным этапом воровства российских активов, которые находятся на Западе, все никак не получается. Деньги очень большие, и есть огромный соблазн поживиться самим и часть отдать Украине, тем более что ей позарез нужны деньги в условиях сокращения финансирования. И идеи выдвигаются самые смелые — от использования доходов на эти активы до их прямой конфискации.

Однако что-то западных партнеров все равно останавливает. В какой-то мере — это боязнь того, как отреагирует Россия, но это далеко не главная причина. Понятно, что в такую игру можно играть и вдвоем, но западники все равно бы рискнули — а вдруг ответа не будет?

Но есть еще одна причина, по которой конфисковывать активы России очень страшно. Дело в том, что на Западе хранятся деньги со всего мира. И до недавнего времени западные страны были надежным сейфом для капитала.

Понятно, что они на этом прилично зарабатывали. Да, доллар и его производная — евро — как резервные валюты благодаря этим деньгам продолжают использовать во всем мире, хоть от них сейчас пытаются аккуратно и осторожно уйти.

Одна волна оттока денег с Запада уже случилась, когда заморозили российские активы. Многие страны, которые находятся в неплохих с ним отношениях внезапно осознали: эти отношения могут очень быстро испортиться, и тогда они потеряют огромные деньги.

Мало ли что не понравится западникам? Может, демократии в этих странах нет, или ущемляются права ЛГБТ*. Может произойти все, что угодно.

Имея перед глазами пример России, некоторые страны решили сократить свои вложения в финансовые институты западных стран. Понятно, что это не было обвалом, но являлось очень тревожным звоночком.

Сейчас российские активы формально остаются принадлежащими своему хозяину. Понятно, что Россия не может их использовать или даже контролировать, что с ними происходит. Но еще остается та тонкая грань, которая отделяет воровство скрытое от воровства открытого. И эту грань разрушат, когда на Западе объявят о конфискации средств.

Вот тогда-то и начнется основное веселье. С Запада побегут не только деньги стран, но и деньги частников. В конце концов, можно же найти тихую уютную гавань для средств, где их не конфискуют или украдут? Такой гаванью могут стать ОАЭ, Саудовская Аравия или та же Индия.

Понятно, что молниеносно это не случится, но и западные финансовые институты создавались длительное время. Сейчас будет проще, учитывая уровень цифровизации и опыт, который у многих стран уже имеется.

Но главный эффект от этого воровства будет в том, что Запад может лишиться одного из своих главных инструментов, позволяющих ему осуществлять контроль над миром. И это является самым главным страхом.

Тут важно, что победит — жадность или разум. И, если честно, я даже не знаю, кто в этой схватке выйдет победителем.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.