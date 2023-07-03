Эксклюзив 03 июля 2023, 22:01 Единая Германия как ошибка. Шольц увлекся историей, забыв о собственной стране «Голос Мордора»: единую Германию можно назвать исторической ошибкой

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В Германии решили порыться в исторических фактах и доказать, будто бы Украина — самостоятельное государство. Немецкий канцлер Олаф Шольц указал, что подтверждением этому якобы служит членство страны в ООН, когда та была республикой в составе СССР. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил Telegram-каналу «360», что в этом контексте вопрос единства самой ФРГ остается открытым.

Далее — его прямая речь.

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Канцлер ФРГ [Олаф Шольц] начал заниматься очень опасным и неблагородным делом — копанием в истории, причем делает это очень неумело и предвзято.

Буквально вчера он заявил, что Украина является самостоятельным государством давно и была таковым даже республикой в составе СССР. А подтверждением этому служит то, что Украина обладала даже членством в ООН. Ну и Крым тоже, разумеется, принадлежит Украине уже очень давно, и вопрос его принадлежности не стоит.

Крымский вопрос

Вопрос принадлежности Крыма на самом деле не стоит. С этим все понятно: Крым — русская земля, была таковой еще тогда, когда и Германии единой не было, а были лишь различные герцогства и королевства, которые, кстати, между собой часто воевали.

А передача Крыма Украине генсеком КПСС [Никитой] Хрущевым — историческое преступление, которое всегда осуждалось народом Крыма. И окончательно это было сделано тогда, когда крымчане проголосовали за возвращение в родную гавань. Вопрос оказался закрыт навсегда.

А вот вопрос Германии окончательно еще не закрыт. Конечно, можно было бы его не поднимать, но Ливерноколбасный канцлер нарывается сам.

Объединение Германии

И тут можно начать даже не с ГДР. Как я уже и говорил, единая Германия в историческом плане существует буквально какой-то миг.

До этого она была раздробленной, бал правили всевозможные короли и курфюрсты, каждый из которых обладал своим маленьким, но совершенно независимым государством. Никакого ООН тогда не было, но подобное положение признавалось всем миром.

А потом Германия объединилась. Не всегда это происходило мирно, порой лилась кровь. А уже объединенная Германия смогла развязать несколько европейских и две кровавейшие мировые войны. Именно в Германии появился самый бесчеловечный политический режим в истории, и именно Германия ответственна за десятки миллионов жизней, потерянных в ходе Второй мировой войны.

Затем Германия снова оказалась разделенной, что несколько охладило воинственный пыл истинных арийцев с нордическим характером.

Немецкие танки на русской земле

ГДР, кстати, в отличие от советской Украины, на самом деле была полноценным государством и вполне себе успешным. И если бы не ее поглощение западной Германией, произошедшее в предательского разрешения генсека [Михаила] Горбачева, ГДР существовала бы и поныне.

Но Германия снова едина. И что же мы видим? Мы снова наблюдаем милитаризацию германского общества, воинственные призывы политиков, полное забвение ими страшных преступлений собственной страны.

Но самое главное — мы вновь видим германские танки с крестами на русской земле. Мы видим, как Германия изо всех сил поддерживает зигующих мразей, поднявших на знамя нацистскую свастику.

Так, может быть, именно единая Германия является исторической ошибкой? Канцлер Шольц не хочет покопаться в этом вопросе? А то ведь можно и помочь. Нам совсем нетрудно. И даже кое-какие исторические ошибки исправить.