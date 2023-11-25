Эксклюзив 25 ноября 2023, 00:37 Джеймса Бонда победили «валенки» Блогер «Голос Мордора»: враги России — идиоты, но их нельзя недооценивать Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

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Возможности иностранной разведки зачастую переоценивают: составить вменяемые прогнозы насчет будущего России на ближайшую перспективу у последователей Джеймса Бонда явно не вышло. И хотя врагов страны в общем смысле можно было бы назвать идиотами, они по-прежнему сильны и слишком хорошо вооружены. Об этом Telegram-каналу «360» напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Недооценка противника так же вредна, как и переоценка. Если в первом случае можно просто получить сильный и неожиданный удар, то во втором это просто вредно для нервов.

Я сейчас вспоминаю, как после харьковской неудачи многие блогеры и журналисты патриотического сегмента начали восхвалять НАТО, передовую тактику и стратегию, сетецентрическую концепцию ведения боевых действий, Starlink, HIMARS и прочее.

Неприятная ситуация, но еще хуже были ее последствия — те самые, о которых я писал: НАТО передовой и крутой, а мы — валенки. И стоит только ВСУ снова пойти в контрнаступ, русская армия бросит все и откатится к Крыму.

На счастье, так думали не только некоторые блогеры и журналисты, но и западная разведка со всякими аналитиками и специалистами по России. Вот о них-то я и хотел поговорить.

РИА «Новости»

Некомпетентная разведка

Почему-то принято считать, что западные разведки невероятно круты. Прямо как Джеймс Бонд. И ловить тут нечего. Мы же валенки, как я и писал выше. А специалисты по России прекрасно знают страну, ее слабые и сильные стороны, так что куда ни кинь — везде клин.

Но правда в том, что этих ребят слишком переоценили. И это если очень смягчить риторику.

Вся эта братия оказалась совершенно некомпетентной, но при этом очень высокомерной. Можно начать с того, как они «прекрасно» просчитали экономический крах России. Мол, после санкций все рухнет процентов на сорок, и русские сдадутся.

Я не знаю, уволили ли тех специалистов. Но я бы не только уволил, но и отобрал зарплату за все время службы. Потому что они даром ели свой хлеб.

А их ставка на абсолютно корыстных, вороватых мерзавцев, которые называли себя российской оппозицией? Западные спецслужбы на самом деле верили, что они с их помощью смогут поменять в России власть.

РИА «Новости»

Военный просчет

Второй аспект — военный. Ведь они всерьез считали российскую армию сборищем маргиналов со ржавым оружием, которая разбежится, как только «три топора» сделают первые выстрелы.

А потом, когда оказалось, что русская армия не побежала, а очень даже умело обороняется, преподносили своему руководству каждые отбитые украинцами 100 метров как прорыв либо как преддверие прорыва.

И при этом не обращали внимания на потери ВСУ в живой силе и технике. Они играли в компьютерную игру. А в их компьютерной программе НАТО проиграть не может — это исключено. Ну или те, кто воюет по его стандартам и оружием НАТО.

РИА «Новости»

Полгода на прозрение

На прозрение понадобилось чуть меньше, чем полгода. Оказалось, что российские солдаты сражаться умеют и делают это с куражом и героизмом, а российская военная техника не то что бы хуже техники НАТО, но во многом даже и лучше.

Оказалось, что российские оборонные заводы пашут в три смены, а богатый Запад не может наладить производство элементарных боеприпасов. Много чего оказалось, о чем западные разведки врали своим шефам, а те им верили.

Высокомерие часто приводит к идиотизму. И пора признать, что враги России — идиоты. Но, несмотря на это, они идиоты хорошо вооруженные и самоуверенные. Они все еще очень сильные идиоты, и недооценивать их силу и опасность нельзя.

Но зато можно использовать их идиотизм против них самих. И это будет мощнейшим оружием.