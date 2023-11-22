Эксклюзив 22 ноября 2023, 21:28 Дыра в немецком кошельке. Щедрость ФРГ обрекла страну на бедственное положение Блогер «Голос Мордора»: траты ФРГ на Украину привели страну к большому кризису РИА «Новости»

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Многочисленные растраты Германии на военную помощь Украине и попытки восстановить собственную экономику после пандемии протерли в немецком кармане большую дыру. Обещанные киевскому режиму 60 миллиардов евро просто неоткуда взять. А рост народного негодования на фоне идеи повышения налогов может обернуться плачевной ситуацией для политической элиты ФРГ, пояснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» Telegram-каналу «360».

Далее — его прямая речь.

Щедрость фюрера сгубила

С бюджетным кризисом в Германии все еще смешнее, чем может показаться на первый взгляд. Ребята из «светофорной» коалиции напропалую тратили деньги, в том числе и на помощь Украине, и на компенсацию энергозатрат населения и предприятий, понадеявшись всего-то на жалкие 60 миллиардов евро, которые остались в «пандемийном фонде» страны.

И мало того, что это деньги виртуальные, так оказалось, что и тратить их нельзя в соответствии с правилами, прописанными в Конституции. И конституционный суд это, не напрягаясь, подтвердил.

В общем, в бюджете нарисовалась огромная дыра, которая будет даже побольше, чем эти пресловутые 60 миллиардов.

«Гениальный» ход Берлина

Оказавшись в трудной ситуации, власти Германии нашли изящное решение — одолжить деньги на стороне. Но так как существует «долговой тормоз», который препятствует таким займам, то эти заимствования решили… не проводить как долг.

Мол, мы сейчас денег где-то перехватим, а потом следующее правительство их по-тихому отдаст когда они в казне появятся. Как появятся — тоже никто не объясняет.

И вот тут уже взбунтовались финансисты, которые настрого запретили сей гениальный ход. И более того, запретили федеральной власти печатать новые деньги.

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«Светофорная» безвыходность

В общем, получилось так, что денег у «светофора» нет не то, что для Украины, а даже для выполнения собственных социальных обязательств. А между тем, со всех сторон все требуют денег. Например, только на строительство социального жилья, которого катастрофически не хватает, нужно 100 миллиардов евро.

Сейчас «светофор» ломает голову, что же делать. Надо либо резко повысить доходы бюджета, либо сократить социальные расходы. И оба выхода из ситуации не гарантируют успех, но зато гарантируют недовольство немцев.

Потому что повышение доходов бюджета — это повышение налогового бремени, а сокращение социальных расходов — ну, вы сами понимаете.

Наверное, проще уйти в отставку, тем более что и повод есть, и сгрузить непосильную ношу на новое правительство, но те же «зеленые» буквально зубами вцепились во власть, прекрасно понимая, что никогда больше правящей партией они не станут.

В общем, главный вопрос у властей Германии сейчас заключается в том, где бы найти денег, а потом найти еще и еще. И это при том, что экономика особого дохода в бюджет не приносит.