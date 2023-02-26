Эксклюзив 26 февраля 2023, 17:30 Движение вперед. Россия отодвигает угрозу от своих границ Писатель Беседин: у России нет вариантов, кроме как отодвигать угрозу от границ РИА «Новости»

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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что то, насколько далеко России придется отодвигать угрозу от своих границ, зависит от поставок западного оружия Украине. Ранее об этом в послании Федеральному собранию говорил и президент Владимир Путин. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» объяснил, почему у Москвы не осталось другого выбора.

Далее — прямая речь.

Пока Джо Байден в Польше зачитывал свое послание миру, делая это в пасторской манере и постоянно повторяя фамилию «Путин», украинские военные обстреливали Донбасс. Как только сонный Джо закончил свою речь, обстрелы стали зверскими. Снаряды летели в Донецк, Мариуполь, Енакиево, Макеевку, Харцызск.

Причем, как отмечалось, сопровождался этот ад странными, необычными звуками. Вероятно, ВСУ применили новые дальнобойные снаряды. Обстрелам подвергается и Белгородская область.

По факту мы наблюдаем разрастание и зоны конфликта, и угрозы. Байден лишь подтвердил то, что было очевидно: Запад не перестанет поставлять на Украину оружие. И с каждым месяцем оно будет все смертоноснее. Потому что Вашингтон со своей иезуитской логикой как бы тестирует на Украине собственные технологии — и военные, и психологические.

Сегодня под угрозой находится вся территория Донбасса. Не хочется это говорить вслух, но там практически не осталось безопасных участков. В серьезной зоне риска и Брянская, и Белгородская, и Запорожская, и Херсонская области, и Крым, конечно. Украинские (а точнее — американские) снаряды способны проникать все дальше, все глубже.

Что делать нам с этим? Ответ в своем послании Федеральному собранию дал Владимир Путин: «Чем больше дальнобойных систем вооружений Запад поставит на Украину, тем дальше российские войска будут отодвигать „зону безопасности“ от границ страны».

Все логично, осталось реализовать это на практике. Такова одна из приоритетных задач.

Продвижение вглубь Украины, расширение российских границ, демилитаризация и демонтаж украинской военной системы — в буквальном смысле жизненная необходимость. Собственно, для того и начиналась специальная военная операция.

И тут важно понимать один ключевой момент: подобный modusoperandi — не агрессия, а защита себя. Вынужденная защита. Потому что с бесконечных обстрелов Донбасса и начался этот конфликт.

РИА «Новости»

Возможно, на территории России — особенно не в прифронтовых регионах — подобное сложно принять и понять, но я был в Луганске, когда туда прилетели первые украинские снаряды.

Был и видел трупы на улицах. Стереть это из памяти невозможно.

Разрушенный в результате удара ВСУ дом / РИА «Новости»

Я был в Первомайске, Северске, Стаханове, Донецке, а потому знаю, что это такое, когда может прилететь в любой момент. Многие этого не понимают, так как не прочувствовали, но, поверьте, действительно жутко, когда старик, который только что сидел на скамейке и чистил лук, вдруг превратился в нечто с оторванными конечностями, а вокруг кровь, бесконечно много крови…

Тогда, до новой бойни, многие надеялись на минские договоренности, на восстановление мирной жизни, но ВСУ и нацбаты регулярно обстреливали Донбасс, а позднее, как мы увидели, западные лидеры признали, что минские договоренности — лишь ширма, отсрочка для того, чтобы Украина выиграла время на свою милитаризацию.

Мы сели за великую шахматную доску мира не просто с шулерами, а с матерыми аферистами, чья власть от и до основана на тотальной лжи и лицемерии. Они так привыкли.

В конце концов, не их дети погибают на поле боя — там лежат братья русские и украинцы. Оттого наше движение вперед необходимо. Других вариантов, к сожалению, нет.