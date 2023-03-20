Эксклюзив 20 марта 2023, 20:22 Двадцать лет со дня вторжения США в Ирак. Торжество кризиса однополярности Историк Багдасарян: вторжение США в Ирак показало миру опасность политики однополярности Pxhere

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США и союзники вторглись в Ирак ровно 20 лет назад — 20 марта 2003 года. Активная фаза конфликта продлилась 26 дней, но война продолжалась еще восемь лет. Позже стало известно, что все предлоги для атаки были надуманными: Ирак не производил оружие массового поражения и не имел связей с «Аль-Каидой»*. Эти события показали миру опасность однополярной политики и привели к началу хаотических процессов на Ближнем Востоке, рассказал «360» историк и политолог Вардан Багдасарян.

Далее — прямая речь.

Управляемый хаос

По прошествии 20 лет обоснование вторжения [США] в Ирак воспринимается как дичайшая ложь. Они заявляли, что Ирак приступил к разработке оружия массового поражения, госсекретарь США [Колин Пауэлл] публично выступал на трибуне ООН. Показывал некую пробирку, которая якобы это подтверждала.

Как потом было признано, это был муляж. И под необоснованные данные, даже под прямую фальсификацию, Штаты организовали вторжение.

Колин Пауэлл демонстрирует пробирку, 5 февраля 2003 года / Публичное достояние

Понятно, что вторжение 2003 года находилось в прямой связи с террористической атакой 2001-го (четыре теракта в США 11 сентября — прим. ред.). Сегодня механизмы того, что там происходило в 2001-м, кто в действительности атаковал, остаются предметом споров и дискуссий.

Но во всяком случае администрация Джорджа Буша — младшего этим воспользовалась: американские войска вторглись в Афганистан, вторглись и в Ирак.

Под эту стратагему активного вмешательства в Ближний Восток, страны Центральной Азии, мусульманский мир в целом вся стратегическая линия и выстраивалась.

По-видимому, здесь усматривается такая стратегическая установка, сегодня о ней много пишут: стратегия управляемого хаоса. С одной стороны, закрепиться на соответствующих плацдармах: Ирак — это в том числе нефть. С другой — дестабилизировать Евразию, поскольку там появляются многие сильные игроки, пустить такую дестабилизирующую волну.

Потом в регионе будут «арабская весна» (волна протестов в арабском мире в начале 2011 года — прим. ред.) и войны. Но если выстраивать эти события в единую цепочку, все началось с Ирака.

Горящий иракский танк Т-54 в пригородах Кербелы / Публичное достояние

Это действительно привело к хаотическим профуправляемым процессам: например, был большой поток мигрантов, направленный в Европу. Европа вроде бы союзник США, но в то же время экономический конкурент.

Ирак все-таки был светским государством, но под влиянием событий прежде всего на его территории возникают радикальные группировки ИГ**, начинается следующая фаза больших потрясений для региона. Сирия, Ливия — все это стало следствием того, что было предпринято в 2003 году.

Мир узнал опасность однополярности

История всегда показывает, что уроки из нее не извлекаются. Но для мира стало очевидно, что США и Запад утрачивают роль морального лидера.

Вторжение в Ирак проходило без санкции ООН. Не только Россия и Китай его не поддержали, но и Франция — союзник американцев.

Митинг протеста представителей КПРФ и движения «Трудовая Россия» против военного вмешательства США и их союзников в Ираке, 29 марта 2003 года / РИА «Новости»

Для большинства было очевидно, что если первая операция «Буря в пустыне» в 1990-1991 годах еще могла найти какое-то оправдание — до этого Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, — то какого-то оправдания действий США, кроме агрессивной установки явной лжи, используемой для этого, было трудно подыскать.

Стало ясно, что Штаты привносят некие элементы, которые погружают мусульманский Восток в состояние хаоса.

Антиамериканские демонстрации накануне военных действий в Персидском заливе, 15 января 1991 года / РИА «Новости»

Для мира это был урок в отношении угроз, которые продуцирует однополярность. Последующее развитие и Мюнхенская речь Путина с осуждением политики однополярности и тех угроз, которые она таит, напрямую вытекает не только из Ирака — до этого была Югославия, ее бомбардировки, — но из Ирака в том числе.

Потому что США могли уже не считаться с ООН, международным правом и мнением других. Это яркая картина проявления кризиса однополярности, угроз, которые она таит для человечества.

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США узнали силу обмана

Для самих США это тоже определенный урок в том смысле, что в современную эпоху можно использовать что угодно: обман, подлог, можно черное выдать за белое — и наоборот. Можно любую страну обвинить в преступлении, которого она не совершала, а с помощью подконтрольных СМИ убедить, что так оно и должно быть, что это соответствует действительности.

Поэтому о событиях 20-летней давности действительно можно сказать, что они рубежные в современной истории.

* Террористическая группировка «Аль-Каида» запрещена в России.

** «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.