Эксклюзив 20 ноября 2023, 18:08 Друг по расчету. Иск Украины против Польши — ошибка? Политолог Гуреев назвал ошибкой подачу Украиной иска против Польши Unsplash

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Власти Украины решили подать иски о возмещении ущерба от блокировки пунктов пропуска автомобилей на польской границе. Однако это станет большой ошибкой, потому что Польша никогда не стремилась стать другом для киевского режима и сотрудничает с ним только ради противостояния России, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — его прямая речь.

Польско-украинские отношения — вещь довольно тяжелая. Мы всегда говорили, что это формат дружбы не за общие глобальные интересы, не за общий исторический путь, а дружба вопреки.

Украина и Польша дружат до тех пор, пока существует внешняя угроза в лице Российской Федерации. Как только эта внешняя угроза уйдет, то и дружбе тоже конец.

Польша оказалась хитрой и прагматичной

Но взаимоотношения развиваются куда стремительнее, потому что польское руководство оказалось чуть более прагматичным, нежели украинское. Поляки поступили чуть умнее в формате суверенного государства.

Евросоюз и США долгое время толкали их к более жестким действиям в отношении России, аргументируя это тем, что русские раньше угнетали страну, призывая сражаться вместе с Украиной.

Но Польша оказалась чуть прагматичнее и хитрее, нежели большая часть Евросоюза, понимая экономические и политические побочные эффекты и издержки.

Польшу также направляли на экономические уступки в пользу Украины, в том числе после завершения зерновой сделки. Именно Польша должна была принять на себя основной удар и стать перевалочным пунктом для транзита украинского зерна, на что республика не согласилась.

Сегодня Польша сохраняет выгодную для себя политику, не отказываясь от взаимоотношений с Украиной, но работая исключительно в границах своих национальных интересов.

Иск Украины стал ошибкой

Склонить Польшу к общеевропейской политике не получилось. Поэтому мы видим нынешнюю специфическую ситуацию. С каждым днем республика становится все более ориентированной на саму себя.

Нынешнее руководство Украины совершает ошибку, подавая иски к Польше, которая выступает в нейтральном статусе. Она не стремится, в общем-то, быть лучшим другом Украины или, наоборот, ее врагом.

Сегодняшнее украинское руководство, пытаясь хотя бы чуть-чуть стабилизировать ситуацию в экономике своей страны, все больше противодействует интересам Польши. А это, естественно, выгодно России.