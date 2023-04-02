Эксклюзив 02 апреля 2023, 19:13 Дрова и навоз. Молдавия выбрала основу для будущей энергонезависимости «Голос Мордора»: Молдавия достигнет энергонезависимости от России за счет дров и навоза РИА «Новости»

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Молдавия в течение двух лет планирует стать энергонезависимой от России. Молдавские власти надеются восполнить ресурсы энергоносителей за счет солнечных панелей. Однако единственными источниками энергии в стране станут навоз и дрова, рассказал специально для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Есть хорошие новости для Молдавии. Президент страны Майя Санду заявила, что Молдавия в течение двух лет сможет стать полностью энергонезависимой от России.

Наконец-то это свершится! Не будет больше в Молдавии ни кубометра тоталитарного путинского газа, а будет лишь демократия, свобода и энергонезависимость! И на самом деле, борьба с российскими энергоносителями вовсе не является для Молдавии сверхзадачей. Все намного проще, чем кажется.

Счастье привалило

Во-первых, население Молдавии крайне невелико, маленькая страна. И большое количество энергоресурсов ей просто не нужно. Во-вторых, промышленность в Молдавии отсутствует полностью, что значительно облегчает задачу по достижению энергонезависимости.

Это в страшные советские времена тот же Кишинев был утыкан всякими энергоемкими производствами, там делали и трактора с холодильниками, и телевизоры, и даже микросхемы. А еще существовало уникальное даже по мировым меркам предприятие, которое производило специальные провода, чуть ли не самые тонкие в мире.

Завод стоял на заводе и заводом погонял. Все это очень сильно угнетало жителей Кишинева, и после 1991 года счастье настало.

Теперь в огромных цехах когда-то высокотехнологичных заводов — склады для вина и плодоовощной продукции, которая, кстати, тоже не особенно кому-то нужна. Потому что главный потребитель всего этого богатства — Россия — не особенно хочет закупать продукцию у страны, ведущей себя откровенно враждебно.

Главное, чтобы газом не пахло

Майя Санду говорит, что Молдавия должна перейти на возобновляемые источники энергии. И многие не очень далекие люди, наверное, думают, что это солнце и ветер. Мол, понаставят по Молдавии ветряков и солнечных панелей — и будет всем счастье.

Но на самом деле под возобновляемыми источниками энергии подразумеваются несколько иные вещи. В частности, навоз и дрова. Вот она, основа будущей энергонезависимости Молдавии!

По крайней мере лет на 10 молдавских лесов хватит, да и поголовье крупного рогатого скота хоть и сокращается, но навоз еще исправно выдает. Ну а потом можно будет закупать навоз и дрова в Румынии. Тем более что такие эксперименты уже проводились и были достаточно успешными.

Главное, чтобы тоталитарным российским газом в Молдавии даже не пахло!