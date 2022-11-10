Эксклюзив 10 ноября 2022, 19:27 Довести Украину до истощения. Иностранные спонсоры не смогут восполнять ее потери вечно Публицист Новоселов: ВС России нужно дождаться истощения ВСУ и выиграть РИА «Новости»

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Ноябрьские выборы в США практически завершились, и хотя республиканцы, похоже, получили большинство в конгрессе, это не стало убедительной победой или ожидаемой «красной волной». Расклад мест в сенате до сих пор неясен, поэтому есть вероятность, что Демократическая партия сохранит контроль над верхней палатой. О том, как эти результаты повлияют на украинский конфликт, — в колонке публициста Ивана Новоселова для «360».

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Далее — прямая речь.

Несмотря на некоторые республиканские лозунги о прекращении военной и финансовой помощи Украине со стороны США, у России никогда не было особых ожиданий от результатов выборов. Однако некоторые признаки показывают, что Москва отдавала предпочтение Республиканской партии.

Тем не менее России известно, что большинство американских республиканцев, как и большинство американских демократов, не друзья ей. Они не сделают ничего, что выглядело бы как уступки в пользу россиян. Поддержка киевского режима со стороны Штатов в большей мере зависит от физических ограничений и ситуации в американской экономике, чем от того, какая партия контролирует конгресс.

Агитационные плакаты в США / РИА «Новости»

Если какие-то изменения в отношении американской военной помощи Украине и ожидаются, то они связаны с отчетностью и ответственностью. Как республиканцы, так и демократы обеспокоены слухами о появлении поставленного на Украину американского оружия на черном рынке и невероятно высоком уровне коррупции в ВСУ.

По последним сообщениям СМИ, в дальнейшем Соединенные Штаты планируют поставлять расконсервированные запасы старых вооружений. Резервные запасы новых моделей уже закончились, и у США нет возможности быстро восполнить их и изготовить необходимые боеприпасы, а для выхода на требуемый уровень производства потребуется от одного до трех лет.

Контрнаступление Украины скоро остановится на Днепре, фронт стабилизируется. Дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от способности России выводить из строя вражескую технику. Ни Европа, ни США не переведут свою оборонную промышленность исключительно на работу над снабжением ВСУ.

Собственная военная промышленность Украины имеет крайне ограниченные мощности, которые сейчас в основном используют для ремонта поврежденных танков и другой техники. Значит, в определенный момент иностранные спонсоры не смогут восполнять потери Украины, и неважно, будут это американские республиканцы, американские демократы или кто-то еще.

Единственное, что нужно России, — продержаться до этого момента и выиграть в конфликте на истощение. Похоже, Министерство обороны выбрало такую тактику именно по этой причине.

РИА «Новости»

Хотя вопрос с военной помощью был ясен с самого начала, вопрос с финансовой помощью остается на повестке дня. Дефицит украинского бюджета исчисляется многими миллиардами долларов, шансы на возврат Украиной долгов абсолютно мизерные, а США никогда не славились благотворительностью.