Эксклюзив 27 октября 2022, 18:19 Доверие Запада к Зеленскому приведет мир к ядерной катастрофе Журналист Авва призвал Запад не доверять Зеленскому из-за угрозы ядерной катастрофы Официальный сайт президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Глава фракции «Лига» в сенате Италии Массимилиано Ромео заявил, что будущее Украины должно решать международное сообщество, а не только Киев. Он также призвал нового премьера страны настоять на том, чтобы созвать международную конференцию по обороне и безопасности в Европе. Это правильное решение, поскольку доверять решение этого вопроса украинскому президенту Владимиру Зеленскому нельзя. Он может привести мир к ядерной катастрофе, заявил «360» латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва.

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Далее — прямая речь.

Риторика о мире

Это мысль и риторика о мире, и это показывает, что в Европе, в Италии в частности, политики понимают, что такого суверенного образования, как Украина, — его не существует. Там сидит колониальная администрация, и ее следует воспринимать как американскую эскападу участия итальянского истеблишмента, которая пытается бороться за остатки суверенитета.

Думаю, им придется нелегко, потому что в Италии более 200 военных баз США, о которых мало кто думает.

Доверять и дальше Зеленскому и его администрации, который с каждым днем демонстрирует признаки психической болезни и, мне кажется, становится маньяком с манией величия, опасно. Он заигравшийся актер. Поверил и стал персонажем. Это приведет мир к ядерной катастрофе.

Играют этим неумным и больным ребенком взрослые. США тоже ведут мир к ядерной катастрофе.

Тут важно посмотреть последние новости о намерениях Вашингтона завести в Европу ядерные бомбы нового типа. Это вообще о чем?

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Угроза ядерного конфликта

Поэтому чем больше будет такого нарратива о том, что Европа должна решить судьбу Киева в переговорах с Москвой, тем лучше. Европа, в отличие от Штатов, не чувствует себя в безопасности, если на Украине начнется применение ядерного оружия.

Это заденет и саму Украину, и Белоруссию, и Европу. США это заденет позже.

Возможно, кто-то в Америке считает, что живет на другой планете и все это за океан не просочится. Зря считает. Это не меняет его недалекой упертости.

Национализм американского колониализма

Европа, мне кажется, будет демонстрировать это все дальше и дальше, это отчасти будут националистические силы. Это затронет Старую Европу, Новую не коснется, их национализм держится на американском колониализме. Они сами готовы спалить себя в огне ядерного конфликта. Так что фраза хорошая и точная.

Администрация Зеленского и он сам не в состоянии дальше управлять Украиной. Они ведут мир к ядерному конфликту.

Обрести субъектность

Чтобы вести переговоры, ЕС должен обрести субъектность или в качестве объединенного состояния, либо в качестве отдельных стран. Сегодня он не имеет субъектности и о переговорах с ним говорить бесполезно. Мы имеем дело с высказываниями отдельных политиков и с осознанием реакций.