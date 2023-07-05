Мир 05 июля 2023, 15:35 Досужие разговоры о НАТО. Украину напрасно кормят завтраками Политолог Мезюхо: руководство НАТО на самом деле не хочет принимать Украину Freepik

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Хотя НАТО по-прежнему обещает принять Украину в альянс, это едва ли случится. Военно-политическому блоку просто не нужен вечно голодный рот в опасной близости от кормушки. Однако помогать украинской стороне никто не перестанет, независимо от результатов выборов в США.

Украина может не успеть в НАТО?

Шансы Украины попасть в НАТО стремительно тают. У альянса остается лишь год на то, чтобы принять нового члена в свой клуб, завили эксперты. Ведь юбилейный саммит блока в Вашингтоне в 2024 году может стать последним для действующего президента США Джо Байдена.

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Если на выборах победит его предшественник Дональд Трамп, Киев уже не сможет рассчитывать ни на вступление в НАТО, ни на столь же мощную поддержку Запада. Американский экс-президент не раз заявлял, что Штаты должны сделать все для перемирия в российско-украинском конфликте.

Украина также хорошо понимает, что возможности попасть в альянс у нее все меньше. Ранее украинские чиновники говорили, что страна желает получить приглашение на саммите в Вильнюсе. В противном случае президент Владимир Зеленский не поедет на встречу.

Пустые обещания

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» отметил, что заявления, будто у НАТО остался лишь один год для принятия Украины в военно-политический блок, — явное преувеличение.

Думаю, в руководстве НАТО, а на самом деле — в руководстве Соединенных Штатов Америки — даже не рассматривают варианта принятия Украины в Североатлантический альянс в ближайшей исторической перспективе. Иван Мезюхо

Мезюхо добавил, что ситуация с НАТО для Украины похожа на ее положение в Европейском союзе: западные партнеры только обещают принять в свою организацию, но никогда не называет четкой даты, когда это произойдет.

«Североатлантический альянс просто будет и дальше забрасывать украинцев оружием. Но и это будет длиться не до бесконечности, потому что, судя по очередной волне дикой мобилизации на Украине, там уже просто не хватает живого человеческого ресурса для еще одного неудавшегося „контрнаступа“», — сказал политолог.

Условия для членства в НАТО

По словам Мезюхо, не стоит даже теоретически рассматривать вступление Украины в альянс в современной геополитической формации. Это могло бы произойти только при выполнении ряда условий.

Если бы украинцы признали новую геополитическую реальность и отказались от претензий на территории, которые не имеют к ним никакого отношения, а Россия согласилась бы, что эта страна имеет право вступать в НАТО, при этих условиях какая-то ампутированная Украина могла бы стать членом военно-политического блока. Иван Мезюхо

Политолог подчеркнул, что сейчас эти условия не соблюдены ни вместе, ни по отдельности. Поэтому вопрос вступления Украины в НАТО был и остается досужими разговорами, которые сегодня не имеют никаких реальных перспектив.

Трампа нельзя считать другом России

Большая проблема российского экспертного сообщества, по мнению Мезюхо, в том, что часть представителей научно-политологической школы почему-то верят: с потенциальным возвращением экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом прекратится украинский конфликт.

«И республиканцы, и демократы говорят о величии и исключительности США. Однако у обеих партий разный инструментарий по достижению этого величия и исключительности. Так, при Трампе были приняты беспрецедентные антироссийские санкции», — напомнил собеседник «360».

Именно при 45-м президенте США приняли так называемую Крымскую декларацию Госдепа, провозглашающую незыблемость позиции Вашингтона по непризнанию российского статуса полуострова.

Поэтому с приходом к власти в США Трампа вряд ли украинская проблема рассосется сама собой. Он, может быть, в большей степени договороспособен, чем Джо Байден. Но это не значит, что американцы вдруг перестанут говорить о своей исключительности и не будут навязывать всему миру, как ему жить. Иван Мезюхо

Следовательно, возвращение Трампа не будет значить, что Россия и Соединенные Штаты автоматически станут большими друзьями, подчеркнул Мезюхо. Экспертам пора снимать розовые очки, подытожил он.