15 января 2024, 16:21
Досье на участников военно-биологической деятельности на Украине передали следствию
Минобороны передало следствию досье на военно-биологических деятелей США
Минобороны передало военно-следственным органам досье на организаторов и участников военно-биологической деятельности на Украине, включающее в том числе американских граждан. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
При анализе полученных документов специалисты установили более 50 фигурантов, указал он. Среди них есть и должностные лица госорганов США и Украины, сотрудники организаций-посредников и частных компаний.
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Полученную информацию передали в военно-следственные органы для правовой оценки.
В список вошли, в частности, сотрудники DITRA Кеннет Майерс, Роберт Поуп и Джоанна Уинтрол, представители подрядных организаций Пентагона Battel и EcoHealth Alliance Кевин Оливал, Карен Сейлорс и Льюис фон Таер, а также двое граждан Украины — Татьяна Кирьязова и Михаил Усатый — они принимали участие в проектах UP и TAP.
Также фигурантами военно-биологического досье стали бывший директор ЦРУ Джина Хаспел, министр здравоохранения США Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи.
Все трое, как пояснил Кириллов, причастны к распространению пандемии COVID-19 и получали финансовую выгоду от реализации некачественных вакцин. Кроме того, они препятствовали расследованию причин пандемии и манипулировали общественным мнением.
Есть в досье и данные о должностных лицах фармкомпаний Pfizer и Moderna Альберте Бурла и Стефане Банселе, получивших сверхприбыли на продажах опасных для здоровья человека препаратов.
Отдельно Кириллов обратил внимание на то, что многие учреждения США, участвующие в биопрограммах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия.
«Сегодня [они] задействованы в так называемой программе снижения биологической угрозы, проводимой DITRA на территории Украины. В их числе — университеты штатов Техас, Флорида, Аризона и другие», — указал он.
Направления реализации исследований, по его словам, не изменились. Приоритетными остаются те же возбудители туляремии, сибирской язвы, клещевых инфекций.
США
Минобороны РФ
Украина
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