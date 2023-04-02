Мир 02 апреля 2023, 21:42 Дом горит, давайте обои переклеим. Зачем США собрали второй «саммит за демократию» Политолог Дробницкий сравнил «саммит за демократию» с ремонтом в горящем доме White House

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США провели второй «саммит за демократию». С 28 по 30 марта на полях мероприятия звучало множество громких заявлений. Американский лидер Джо Байден был полон оптимизма и заявил, что эта площадка нужна не просто для возвышенных слов, а для стимуляции реальных действий — «демократию надо защищать постоянно». Так или иначе, итоги получились еще более сомнительными, чем у первого такого саммита. Но в конечном счете для Штатов это значения не имело. Важно было придумать хоть какую-то позитивную повестку.

«Послушайте, это нелегко»

Ключевой на саммите стала речь Джо Байдена. Он напомнил участникам, что на первом мероприятии в декабре 2021 года бытовало мнение, будто бы лучшее время демократии осталось позади.

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Ряд показателей, по словам Байдена указывал на упадок этой политической системы в течение 15 лет. В 2023 году, пообещал глава Белого дома, все будет иначе.

«Но в этом году мы можем сказать, что нам предстоит рассказать другую историю… Мы переламываем ситуацию», — заверил американский лидер.

Для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов по всему миру Соединенные Штаты выделят 690 миллионов долларов.

РИА «Новости»

Несмотря на бодрые призывы Байдена, вливание средств и объяснения, что теперь-то все будет иначе, подписание итоговой декларации саммита показало — среди «демократий», которые любезно позвали на мероприятия, есть серьезный раскол.

В документе говорилось об обязательстве укреплять демократические институты и процессы и повышать их устойчивость. Подписи под ним поставили только 73 страны. Притом что в общей сложности на саммит пригласили 121 государство.

Дополнительная неловкость заключалась в том. что 13 участников поддержали декларацию не до конца, указав, что некоторые пункты вызывают у них несогласие. Прорыв налицо.

Среди подписавших документ с оговорками была в том числе Замбия. И это заслуживает особого внимания: страна вместе с США, Южной Кореей, Нидерландами и Коста-Рикой была сопредседателем саммита.

Поделить мир на черное и белое

США хотели проводить «саммиты за демократию» регулярно, как только Байден пришел в Белый дом. У него была очень простая задача — поделить мир на «демократии» и «недемократии», чтобы все страны прошли квалификацию и доказали, что в состоянии быть в таком альянсе, напомнил в беседе с «360» политолог и американист Дмитрий Дробницкий.

«В речах Байдена перед выборами 2020 года и сразу после того, как он пришел к власти, это и говорилось: демократии будут бороться с автократиями, вот всемирный альянс — мы мир будем пересобирать таким образом. Но стало понятно, что ситуация нереализуемая, ресурсов на это не хватает, поэтому надо делать что-то другое», — пояснил эксперт.

White House

Тогда консервативная часть либеральных элит предложила проект с перебалансировкой на Индо-Тихоокеанский регион, демонтаж всех старых структур, которые слишком много стоят, в том числе и НАТО.

Но они не могут резко начать двигаться в другую сторону, и на этой почве возникает множество проблем, отметил политолог. Некоторые при этом кажутся неразрешимыми, ввиду чего администрацию начали винить — мол, она все развалила и довела Америку до ручки.

«Каждый день или, по крайней мере, неделю какие-нибудь плохие новости. То обрушение банков, то альянс России и Китая, как они его описывают, то Саудовская Аравия мирится с Ираном и устанавливает дипломатические отношения. То, опять же, саудиты подписывают окончательное соглашение о торговле нефтью за юани и многое другое», — перечислил Дробницкий.

Следом случается разлив химикатов в Огайо, затем еще одна авария, потом торнадо. Каждое из этих событий по отдельности, может быть, не было бы катастрофическим, но в целом это выглядит как полное обрушение, добавил эксперт. Из-за этого властям нужно придумывать, как перебить повестку.

И вот они думают: «Мы же второй раунд „саммита за демократию“ не провели, а давайте проведем». Ну, вот и провели. Но выглядит это предельно жалко. Дмитрий Дробницкий политолог и американист

Мертворожденный саммит

Несмотря на усилия Соединенных Штатов сохранять свой статус мирового гегемона, они все равно его теряют. Но здесь важно понимать: делать это можно по-разному, отметил эксперт. Можно отходить на заранее подготовленные позиции, чего хочет часть американских элит. Но и есть при этом и те, кто убежден: подобное нельзя допустить, потому что они потеряют власть, влияние. Да и вообще, такого просто не может быть.

«Байден говорит то, что ему на бумажке написали, а госсекретарь Энтони Блинкен так и думает, и говорит со скучным лицом какие-то совершенно фантасмагоричные вещи», — добавил Дробницкий.

РИА «Новости»

По мнению политолога, в США тоже прекрасно понимают, что этот саммит мертворожденный. В The Washington Post, например, выходил материал о бессмысленности мероприятия. Большинство членов американской администрации, как писали местные СМИ, просто закатывали глаза в кулуарах, настолько им «нравилась» эта идея.

Отдельно Дробницкий обратил внимание на провальный момент с подписанием итоговой декларации. Как бы ни удивлялись США, оказалось, что многие страны совсем не слепые и видят, что происходит в мире.

«И половина участников сказала: „Ну, мы не можем [это подписать]“. Пакистан и тот сказал: „Вы знаете, у нас тут в стране непорядок, мы вообще не приедем, некогда нам, извините“», — отметил политолог.

Таким образом, все это мероприятие стало просто попыткой разбавить негативную повестку. Сначала в США цеплялись за идею посадить экс-президента Дональда Трампа, но потом поняли, что лучше выбрать идею с саммитом.

Абсолютно провальная вещь. Но если не проводить его, какая тогда позитивная повестка? Там действительно кризис с управлением, полный его распад, непонятно, что дальше будет. Дмитрий Дробницкий

«Чем крыть это, тоже неясно, а объявить внятно, что мы отказываемся от курса на глобальное лидерство и переходим к плану „Б“, за который топят республиканцы, не могут», — констатировал Дробницкий.

По его мнению, все это напоминает ситуацию, когда происходит мощный пожар в доме, огонь охватил здание, но внезапно кто-то предлагает переклеить обои в гостиной.

Вот что такое «саммит за демократию», а результат его значительно хуже предыдущего, заключил специалист.