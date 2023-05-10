Мир 10 мая 2023, 23:33 Долгое эхо прошлых боев. Покинувших фронт украинских военных подкосил ПТСР Психолог Кичаев рассказал о формировании ПТСР у военных при понимании хрупкости жизни РИА «Новости»

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Принимавшие участие в боевых действиях украинские военные столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством. Их одолевают кошмары и желание вернуться на фронт — гражданская жизнь стала слишком сложной. ПТСР превратился в проблему мирового масштаба, а без профессиональной помощи фронтовикам приходится бороться с различными зависимостями и склонностью к суициду. Но в работе с такими пациентами терапевтам важно отличать реальные заболевания от обычной человеческой слабости.

Разговор с мертвым

Бывший украинский военный Владимир Кучеренко принимал участие в карательных операциях киевского режима против республик Донбасса. После возвращения на гражданку долго он там не задержался и феврале 2022 года снова отправился на фронт.

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Во время удара российских войск на его глазах погиб брат жены, который прикрыл его от разорвавшегося снаряда. С тех пор бывший офицер продолжает разговаривать с мертвым шурином.

В беседе с британским изданием The Guardian Кучеренко признался, что родственник часто дает ему советы или упрекает за то, что его прах развеяли.

В мирную жизнь военный вернулся после второго ранения. Теперь он регулярно ездит в центр психологической реабилитации солдат.

РИА «Новости»

Сейчас бывший боевик ВСУ занимается разводом лошадей. По его словам, это помогает не чувствовать свою бесполезность и заглушает чувство вины перед теми, кто остался на фронте.

«Хуже всего, когда я дома один. Я чувствую тревогу и чувство вины, потому что больше не нужен. Обычно я разговариваю с лошадьми или иду в центр. Так мне становится лучше», — заявил Кучеренко.

По словам руководителей центра, некоторые покинувшие фронт военные топят свои чувства в алкоголе. Те, кто получил ранение, стараются быстрее выздороветь, чтобы вернуться на фронт. Но оставшимся не нужны слова сочувствия — это только бередит раны.

Психологи отметили, что на первых сеансах они стараются донести до своих пациентов, что такое состояние можно преодолеть, но для этого необходимо довериться и признать, что им нужна помощь.

Хрупкость жизни

Серьезно изучать ПТСР начали после возвращения американских военных с войны во Вьетнаме, рассказал «360» социальный психолог Александр Кичаев. Он пояснил, что в этом состоянии речь идет не просто о дискомфорте, а серьезном нарушении, которое может привести к безвозвратным изменениям психики.

«Это состояние возникает после того, как человек стал свидетелем или участником очень серьезного события. Как правило, это боевые действия. То есть на его глазах кого-то убили, он кого-то убил, прогремели какие-то взрывы» — рассказал эксперт и добавил, что в этот момент человек ощущает свою полную беспомощность, которая остается с ним надолго.

Подобное расстройство, по словам Кичаева, бывает не только у военных. ПТСР также подвержены дети и простые люди, в зависимости от силы психологической травмы, которую получили. Момент, в который человек понимает всю хрупкость собственной жизни и эту картину в виде воспоминаний может постоянно прокручивать в голове.

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Социальная изоляция

Посттравматическое стрессовое расстройство — это проблема мирового масштаба, потому что в любой стране все участники боевых действий после возвращения с передовой оказываются в режиме социальной изоляции, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Как правило, они не могут найти свою нишу в обществе. Поэтому возникают претензии к властным структурам, окружающим. Не найдя себе применения, такие люди начинают вести асоциальный образ жизни. Увлекаются алкоголем, наркотиками, примыкают к бандитским сообществам и проявляют чрезмерную агрессию. Андрей Кошкин политолог

Эксперт отметил, что такие сюжеты очень любят американские режиссеры, создавая культовых героев масс-культа. В качестве примера он привел франшизу «Рэмбо» про военного, которому в армии доверяли технику на миллионы долларов, а в мирной жизни он не смог себе найти работу.

Диагноз по фотографии

Политолог Кошкин отметил, что ПТСР — очень серьезное заболевание, которое возникает, когда человек перенес высокий уровень стресса, оказывающий серьезное влияние на всю психику человека и его поведение в социуме. Он подчеркнул, что диагноз можно поставить даже по фотографии.

«Это называется „взгляд в две с половиной мили“. Так его назвали американцы. Его можно увидеть на фотографиях времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени. На снимках такие люди смотрят куда-то очень далеко, в прострацию, и считают это вполне нормальным. По такому взгляду часто и определяют подобное расстройство», — пояснил эксперт.

Многие вернувшиеся с боев считают, что общество недостаточно оценило их заслуги, что им требуются льготы за риск собственной жизнью. Но это совсем не так.

Помочь самому себе

Советские фильмы, снятые после Великой Отечественной войны, показали очень много выдающихся ученых и других известных людей, которые совершили героические поступки. Они взяли себя в руки после окончания боевых действий, пошли учиться и работать.

«То есть человек должен себя взять сам. Иначе никто ему не поможет. Часть людей после пережитого стресса втягиваются в различные виды зависимости. Свою слабость они объясняют потрясениями, которые получили во время боев, и считают, что их поведение должны терпеть все остальные», — заявил Кошкин.

Политолог пояснил, что здесь надо четко разделять слабость и склонность человека к зависимостям или реальный посттравматический синдром, который требует серьезного лечения и вмешательства специалистов.