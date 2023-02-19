Мир 19 февраля 2023, 22:37 Доктор смерть. В Канаде хотят узаконить эвтаназию для школьников Врач Шацкова: подростки не могут иметь право на эвтаназию из-за низкой ценности решений Unsplash

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Парламентский комитет Канады решил, что подростки должны иметь право на эвтаназию. В программу «Умирания с медицинской помощью» (MAiD) намереваются включить несовершеннолетних от 14 до 17 лет. К такому нельзя относиться однозначно по многим причинам: осознанный выбор ребенка в подобной ситуации — вопрос очень спорный, да и с моральной точки зрения здесь есть над чем поразмыслить.

Канадские депутаты, сообщили в Global News, сочли возможной эвтаназию для подростков, если их «естественная смерть предсказуема». Инициативу уже представили в Палате общин. Основой для нее стали показания почти 150 свидетелей и более трех сотен кратких отчетов о программе медицинской помощи в смерти.

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Опрошенные специальным комитетом, впрочем, не единодушны в мнении на этот счет. Одни согласились с правом несовершеннолетних на отказ от лечения даже при условии, что это ускорит смерть ребенка. Другие назвали тему эвтаназии выходящей за рамки компетенций юных жителей Канады.

Специалисты в итоге сошлись на том, что «строго от возраста» доступ к подобной возможности зависеть не должен. А парламентарии выступили за назначение независимой правительственной экспертной группы — чтобы оценить положения Уголовного кодекса об оказании помощи в смерти «взрослым несовершеннолетним».

Опасная игра

Медицинский юрист Иван Печерей заметил в беседе с «360», что вопрос эвтаназии для подростков прежде всего психологический.

«Этот вопрос, конечно, лежит в психологической плоскости. На мой взгляд, подросток из-за индивидуальных психологических особенностей в силу оценки состояния своего здоровья, не сформировавшегося еще, по объективным причинам затруднен в правильном выборе. Вот почему эту инициативу я считаю глубоко преждевременной», — отметил юрист.

Не думаю, что это принесет пользу, скорее — навредит. Очень опасная игра, в которую надо играть вдумчиво. Я бы не хотел, чтобы у нас в стране имела место подобная инициатива. Иван Печерей медицинский юрист

Умирание с медицинской помощью, подчеркнул он, допускают при нескольких условиях: пациент должен быть совершеннолетним, а принятое решение — тщательно взвешенным. Немаловажную роль играет и максимальная информированность человека о заболевании. Последнее поможет сделать сложный выбор абсолютно осознанно и с учетом всех объективных данных.

«В развитых странах продолжительность жизни увеличивается, очень многие доживают до пенсионного и старческого возраста. Да, эти люди сталкиваются с серьезными заболеваниями, которые неизлечимы. Эвтаназия предназначена для того, чтобы уменьшить страдания таких больных», — резюмировал Печерей.

РИА «Новости»

В России эвтаназия под запретом

Вопрос эвтаназии в России не рассматривается ни в каком качестве, напомнила «360» врач — анестезиолог-реаниматолог Ольга Шацкова.

«В России эвтаназия запрещена. <…> Тем более активная эвтаназия, в которой обязательно принимает участие врач: либо сам вводит смертельное вещество, либо его выписывает», — подчеркнула она.

У нас может быть такой вариант, когда человек отказывается от медицинской помощи. Но это недопустимо в случае оказания реанимационного пособия. То есть, когда он сам уже изъявить свою волю не может, никакие подписки, никакие завещания — ничего в этой ситуации не работает. Ольга Шацкова врач — анестезиолог-реаниматолог

Российские медики, обратила внимание Шацкова, в любом случае проведут реанимационные мероприятия. Исключения составляют оговоренные законом случаи, когда человек умирает от терминальной стадии неизлечимой болезни.

РИА «Новости»

Пионерами в вопросе эвтаназии, добавила врач, были Нидерланды. Практика прекращения жизни для прекращения страданий человека от старости или болезни существует в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге, Новой Зеландии, Испании, нескольких штатах Австралии и США.

«Ее применяют у людей, мало того что страдающих неизлечимыми заболеваниями, но и испытывающих страдания, которые никак нельзя облегчить. В данной ситуации это можно рассматривать как акт милосердия», — пояснила Шацкова.

Спорный вопрос

У эвтаназии есть свои сторонники и противники. Первые, заметила анестезиолог-реаниматолог, говорят о ней как о способе достойно уйти из жизни человеку, которому все возможные варианты помощи по той или иной причине недоступны. Вторые приводят более разнообразные аргументы.

«Надо понимать, что разговор в Канаде идет о неизлечимо больных детях. А не так, что ребенок, получив, к примеру, двойку в школе, придет и попросит об эвтаназии. Этим детям нет возможности оказать помощь», — подчеркнула Шацкова.

Насколько я понимаю, законодательный комитет говорил о том, что попросить об эвтаназии может не только родитель, но и сам ребенок. <…> Это не значит, что подросткам разрешат [запрашивать подобную медицинскую манипуляцию]. Более того, закон еще не принят. Его принятие отложили до марта, потому что достаточно сильно лобби, которое против. Ольга Шацкова

Аргументы противников эвтаназии понятны. Несовершеннолетние не имеют права садиться за руль, продавать или покупать имущество. Если подросток совершает преступление, за него отвечают родители. Но при этом детей хотят наделить возможностью решать, жить или нет. По такой логике на школьников необходимо распространить все права взрослых.

РИА «Новости»

Ценность принятых в подростковом возрасте решений, по мнению врача, тоже довольно спорная. Здесь каждому достаточно вспомнить определенные моменты в жизни: взрослый человек вряд ли поступит так же, как делал в юности.

Бедность толкает на смерть

За границей немало случаев, когда на добровольный уход из жизни больных банально толкает бедность. В той же Канаде люди решались на эвтаназию из-за отсутствия денег на лекарства и сиделок, когда могли бы прожить еще 5-10 лет.

«[Речь идет о] людях за чертой бедности, которые не могут себе позволить прожить нормально и достойно. Если в нашей ситуации вмешается государство и попытается вопрос решить, то в их ситуации такого не происходит. И тем более спорным становится вопрос, насколько можно доверять это решение несовершеннолетним», — заметила Шацкова.

Надежда умирает последней

Противники эвтаназии в качестве одного из аргументов напоминают о том, что медицина не стоит на месте. Нельзя исключать, что неизлечимые сейчас болезни в итоге быть таковыми перестанут.

«Реаниматология как наука сформировалась недавно — в 1961 году ХХ века. До этого момента даже разговора не было о том, что люди способны выживать, например, после инфарктов миокарда. Именно поэтому я лично вообще против эвтаназии», — подчеркнула анестезиолог-реаниматолог.

Шацкова указала и на расхождение темы добровольного ухода из жизни с вопросами веры. С одной стороны, можно сказать, что человек обязан своим появлением на свет высшим силам. С другой — что ему даны разум и свобода воли.

«Здесь много вопросов и для священников, и для юристов, и для врачей. Можем только разводить руками по поводу того, что происходит в Канаде, и вспоминать, что здравоохранение за рубежом отнюдь не везде так хорошо, как нам хотелось бы думать», — заключила врач.