Мир 11 февраля 2023, 17:18 Договора не будет. Япония сама убила последнюю надежду на мирное соглашение с Россией Востоковед Казаков: отношения России и Японии оказались в полном раздрае РИА «Новости»

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Россия по-прежнему не собирается заключать мирный договор с Японией по итогам Второй мировой войны. Японская сторона, хоть и окончательно испортила двусторонние отношения, не перестает твердить о возможном соглашении. В ее пользу ситуация изменится вряд ли — продуктивного диалога как не было, так и нет. А прогноз на будущее и вовсе довольно пессимистичный.

Три века противоречий

История российско-японских отношений насчитывает более 300 лет. Противоречий и проблем хватало всегда: едва наладившись, они портились, причем с подачи Японии.

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Первая попытка наладить дипломатический диалог между странами предприняли еще при Екатерине II. Россия надеялась на торговые отношения с дальневосточным соседом. Договор заключить не удалось, но некоторые перспективы наметились. Однако уже в 1811 году случился крупный конфликт, который едва не перерос в войну: японцы взяли в плен и на два года посадили в тюрьму российских моряков.

В 1855 году две страны установили дипломатические отношения. Тогда же впервые определился статус Курильских островов и Сахалина: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи объявлялись японскими, Сахалин — территорией совместного проживания. Но по мере активного освоения Сахалина обеими сторонами территориальные стычки продолжились, нужен был официальный раздел острова.

РИА «Новости»

Через 20 лет после первого договора подписали второй, в Санкт-Петербурге. За Россией признали весь Сахалин. За Японией закрепили Курильский архипелаг, что позволяло ей вести морскую блокаду Сахалина и Дальнего Востока.

Это и произошло во время первой Русско-японской войны — в 1904 году. Конфликт разгорелся из-за соперничества за влияние в Корее и Маньчжурии. Россия потерпела поражение, и страны договорились о разделе последней на сферы влияния.

Следующим витком отношений России и Японии стало непризнание советской власти японской стороной. В Гражданской войне Япония выступила на стороне «белых», осуществив интервенцию против России. Японские войска участвовали в оккупации Сибири и Дальнего Востока, сражались против красных партизан.

В 1925 году Япония все же установила дипотношения с СССР. В следующие годы они оставались нейтральными, но опять начали портиться после в начале 1930-х, когда Япония оккупировала Маньчжурию.

Постоянные пограничные конфликты, инициируемые японской стороной, только чудом не переросли в войну. Японию переубедило поражение в локальных боях на озере Хасан и реке Халхин-Гол.

В начале 1940-х Япония «дружила» с фашистскими Германией и Италией. После того как советская армия разгромила немецко-фашистские войска, страна выступила за продолжение Второй мировой. СССР вступил в войну против Японии и быстро победил, заняв Маньчжурию, Южный Сахалин и Курильские острова.

РИА «Новости»

Неудачные попытки договориться

В 1951 году Япония подписала в Сан-Франциско договор с антигитлеровской коалицией. Он прекращал состояние войны между государством и 48 подписавшими его странами. Советская делегация сочла англо-американский проект соглашения «неудовлетворительным» и предложила поправки, которые включали в частности признание суверенитета СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами. Их не вынесли на обсуждение, и Советский Союз отказался подписывать договор.

Так провалилась первая попытка Японии и СССР договориться о мире. Состояние войны между странами все-таки прекратилось, но лишь пять лет спустя. Возобновились и дипотношения.

В 1957 году Япония и Россия предприняли новую попытку решить территориальный спор. Они подписали торговое соглашение, параллельно СССР согласился передать Японии острова Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора.

Однако США надавили на Японию. Американцы пригрозили, что не вернут ей остров Окинава (находился под управлением Соединенных Штатов после Сан-Францисского мирного договора — прим. ред.), если страна откажется от претензий на Кунашир и Итуруп. В результате соглашение не подписали.

Односторонний спор

Разумеется, это не улучшило без того сложные отношения СССР и Японии. Во время холодной войны последняя официально придерживалась нейтралитета, при этом спецслужбы страны вели активную разведдеятельность против Союза.

В дальнейшем отношения также то портились, то восстанавливались. Территориальные споры фактически никогда не прекращались, но всегда были односторонними.

Востоковед, старший научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН Олег Казаков напомнил в беседе с «360», что сначала в Японии поднимались общественные движения за возвращение так называемых северных территорий, поэтом это вышло на уровень высокой политики.

Япония считала действия советской армии по захвату этих территорий незаконными и требовала от Советского Союза вернуть острова. Точно так же, в принципе, они относились к Окинаве, поскольку там было административное управление США. Но в итоге американцы вернули Японии Окинаву полностью. Правда, оставили там свои базы. У японцев возникла иллюзия, что Советский Союз сделает то же самое — вернет Японии вот эти острова, но позиция российской стороны была совершенно другой. Олег Казаков старший научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН

СССР (а потом и Россия) считал, что законно получил Курильские острова по итогам Второй мировой войны и никто не имеет права ставить это под сомнение. Больше переговоров на эту тему, по сути, не было.

Казаков добавил, что сегодняшнее руководство тоже отрицает необходимость вести переговоры, считая, что «история сама расставила точки над „i“». Логику подобных выводов он назвал понятной.

Нулевые шансы на компромисс

Без того крошечные шансы на какой-либо компромисс свела к нулю проамериканская позиция по украинскому вопросу, которую заняла Япония еще после возвращения Крыма в состав России.

Японская сторона поддержала анитроссийские санкции как в 2014 году, так и в 2022-м, причем ее политика в этой сфере была, пожалуй, даже избыточной — страна ввела целых 15 пакетов ограничительных мер.

В частности Япония перестала поставлять в соседнюю страну оборудование, наряду со странами ЕС ввела потолок цен на российские нефтепродукты. Россия в ответ отказалась проводить с Японией традиционные консультации по соглашению 1998 года о морском промысле для рыбаков в районе Южный Курил.

РИА «Новости»

На фоне этого Япония вдруг снова заговорила о том, что хочет заключить с Россией мирный договор по итогам Второй мировой. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» сразу спрогнозировал, что ничего не изменится: слишком сильно испортились отношения между странами, «продуктивного диалога нет». И действительно, Россия ответила, что на текущий момент тема мирного соглашения для нее закрыта.

Олег Казаков еще раз обратил внимание на антироссийскую позицию Японии по ситуации на Украине. К тому же страна является активным членом «Большой семерки».

Россия считает нецелесообразным вести переговоры по мирному соглашению, обсуждать какие-либо территориальные вопросы. Фактически состояние отношений между Россией и Японией приблизительно такое же, как в годы холодной войны: полный политический раздрай, проблемы с экономикой, которые тоже нарастают и, видимо, будут нарастать. Олег Казаков

Договориться, по мнению Казакова, все же придется. Возможно, когда-нибудь две страны вернутся к территориальному вопросу «уже в каком-то ином виде» и наконец подведут черту под этой ситуацией.

Пока дипломатическое сотрудничество между государствами в полном упадке — в Японии даже нет посла России. Исходя из этого, прогноз развития двусторонних отношений на ближайшее будущее довольно пессимистичен.