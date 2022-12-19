Эксклюзив 19 декабря 2022, 12:37 Дивизия СС «Галичина» видела Украину такой, какой она стала при Зеленском Аналитик Колчин: киевский режим увидел во взглядах СС «Галичина» свое спасение РИА «Новости»

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Украина отказалась признавать символику СС «Галичина»* нацистской. Киевский режим держится за националистические идеи, поскольку для него это единственный способ сохранить власть, объяснил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

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Далее — прямая речь.

Наследие Бандеры

Отмена решений Нюрнбергского процесса — весьма скандальный инцидент в международном праве. Фактически украинские власти реабилитируют нацистских преступников и пытаются их героизировать. Более того, они стремятся нормализовать эту практику на Европейском континенте.

Подобное стремление связано в первую очередь с идеологической политикой, которую Украина продвигает не одно десятилетие. Преступники из дивизии СС «Галичина»* выстраивали для себя именно такую картину украинского государства, которую в нынешние времена реализует президент Владимир Зеленский.

Это моноэтничное государство, из него изгнали или уничтожили все сообщества, не способные по своим культурным основанием принадлежать к тому мифическому украинскому народу, которые пытались создавать Степан Бандера и Симон Петлюра.

Последняя соломинка для власти

Такая преемственная политика сегодня выступает последней соломинкой для киевского режима, чтобы удерживать украинский народ в повиновении.

Именно националистическая риторика, направленная на создание образа уникальной украинской нации, которая побеждает всех врагов, вершит какую-то свою историческую миссию, <…> это все заявления, близкие гитлеровской пропаганде и несущие опасность для всех соседей украинского государства и всех народов, населяющих его территорию.

* Информация опубликована в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.