Мир 01 марта 2024, 13:46 Дирижеры смерти. США хотят разжечь прямой конфликт с Россией Военный эксперт Джерелиевский: Запад убеждает себя, что Россия не ответит НАТО Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в Вашингтоне, 29 февраля 2024 года. Фото: Rod Lamkey / Global Look Press

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Американцы откровенно науськивают НАТО, пугая российской экспансией и уверяя, что возмездия не будет. На деле агрессия против России будет дорого стоить Европе, но США как раз такой расклад и устраивает — останется меньше конкурентов.

США допустили столкновение НАТО и России

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей заявил, что поражение Украины может привести к прямому военному столкновению России и Североатлантического альянса. По словам главы Пентагона, это вполне реально на фоне успешного продвижения российских войск.

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Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что американские политики, допускающие войну между Россией и НАТО, не до конца понимают, о чем говорят. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что подобное столкновение в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем — ядерной войной.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поддержала депутатов и заявила, что слова Остина можно трактовать либо как прямую угрозу России, либо как попытку придумать отговорку для поражений украинской армии. А главное, они показывают, что настоящий агрессор — это США.

Американцы толкают ЕС к войне

Заявления главы Минобороны Ллойда Остина — явная манипуляция в попытке заставить американский конгресс разрешить дальнейшее финансирование ВСУ. Сам Пентагон уже вытряхнул из собственного бюджета четыре миллиарда долларов США для Украины, напомнил «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Ранее была информация по поводу британского плана вторжения на Украину. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможную отправку войск стран НАТО в зону СВО. Это, конечно, именно американская идея: стравить европейские государства и Россию в прямом столкновении. Борис Джерелиевский

При этом сами Соединенные Штаты наверняка постараются остаться за кадром или вступить в этот конфликт только тогда, когда все стороны будут почти полностью истощены, добавил военный эксперт. Этот план очевиден, отметил он, и именно с ним связаны все нынешние попытки эскалации конфликта.

«Европейскими государствами, а также самим ЕС управляют люди, которые душой и телом полностью проданы США, являются их марионетками и выполняют волю американцев в ущерб своим собственным странам», — подчеркнул Джерелиевский.

Он отметил, что окно Овертона оказалось открытым: следом за Макроном западные СМИ начали публиковать информацию о возможном участии вооруженных сил стран НАТО в украинском конфликте. Фактически идет подготовка к открытым действиям, уточнил эксперт.

Сегодня в Нижегородской области были перехвачены беспилотники. Очевидно, что они наводились со спутников НАТО, ведь у Украины своих таких космических аппаратов нет. То есть альянс уже принимает участие в боевых действиях, но пока на уровне обеспечения. Борис Джерелиевский

Решится ли армия НАТО на открытое вторжение на Украину, зависит от того, насколько серьезным они считают возможность быстрого и сокрушительного возмездия. Последнее время страны Запада уверяли себя в том, что этого не произойдет. Однако президент России Владимир Путин уже предупредил их, что ответ будет.