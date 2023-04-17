Мир 17 апреля 2023, 17:55 Дипломатия убивает. Менее чем за полгода МИД Чехии потерял троих сотрудников Психолог Кичаев: под видом дипломатов в МИД служат и разведчики РИА «Новости»

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Чешский дипломатический корпус менее чем за полгода лишился троих сотрудников. Все они были еще не пожилыми, учились на Западе и активно поддерживали равнение своей страны на НАТО и Евросоюз. Хронических заболеваний не было, больших нагрузок — тоже. Сильно пошатнуть здоровье дипломатов могла только совмещенная работа: в МИД нередко служат разведчики под прикрытием.

Чешским дипломатам пообещали психологов

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски официально попросил подчиненных найти баланс между профессиональной и личной жизнью. Чиновник заверил, что ведомство готово помочь сотрудникам справиться с нагрузкой на работе, сообщил Politico.

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«Наши коллеги работают в зонах боевых действий, в условиях жестких мер безопасности с ограниченной мобильностью в стране командировки. Дипломаты подвергаются не только большому давлению в своей профессиональной и личной жизни, но и трудным климатическим условиям», — сказал Липавский.

Сотрудников МИД предупредили, что опасно недооценивать необходимость заботы о своем физическом и психическом здоровье. И пообещали расширить спектр психологических услуг не только для дипломатов, но и для членов их семей.

Глава МИЛ Чешской Республики Ян Липавски / YouTube

Череда смертей в чешском МИД

Причиной неожиданной заботы МИД о служащих стала череда смертей представителей дипломатического корпуса Чехии. За последние пять месяцев там скоропостижно скончались трое сотрудников в возрасте от 46 до 55 лет.

Посол Чешской Республики в Швейцарии и Лихтенштейне Катерина Фиалкова умерла в Берне 1 ноября 2022 года в возрасте 55 лет. Она служила дипломатом 30 лет, представляла свою страну в Великобритании и Японии, в Северной и Южной Америке, два года работала в НАТО.

Посол Чехии в Польше 46-летний Якуб Дюрр умер 16 февраля 2023 года. Он успел поработать заместителем министров образования и иностранных дел. Был проректором по международным и внешним связям в Университете Палацкого и постоянным представителем Чешской Республики при Евросоюзе.

Заместитель посла Чехии в Израиле Моника Студена скончалась 11 марта 2023 года. Ей было 50 лет, более половины из них она отдала чешской дипломатии. Работала в Лондоне, Международном секретариате НАТО, штаб-квартире ООН и Израиле.

Все покойные дипломаты построили свои карьеры после обучения за границей, в том числе в США. В некрологах отмечается, что они «олицетворяли ценности чешской дипломатической службы после Бархатной революции» (той самой, которая привела к распаду Чехословакии и появлению Чешской и Словацкой республик).

Дипломаты и разведчики

Социальный психолог Александр Кичаев в разговоре с «360» отметил, что среди дипломатов есть две категории служащих. Одни занимаются документооборотом и оформлением различных бумаг. У них регламентирован распорядок дня и нет особых нагрузок.

Вторые, как правило, «дипломаты под прикрытием»: человек занимает должность, например, пресс-атташе, а на самом деле он разведчик. Здесь уже серьезная психологическая нагрузка: помимо того, что у него есть формальные обязанности, он еще занимается шпионажем. Александр Кичаев

По словам психолога, такая работа практически всегда сопряжена со стрессами, различными психологическими сложностями, необходимостью тщательно продумывать свои действия. Неудивительно, что постоянное внутреннее напряжение вызывает нешуточные проблемы со здоровьем.

«Что касается прикрепления психолога к ответственным сотрудникам, то это уже практикуют. У многих руководителей бизнеса, ряда политиков есть психологи или советники с образованием психолога. Они как раз занимаются тем, чтобы снизить нагрузку, вводить какие-то медитативные практики для расслабления, аутотренинги и так далее», — сказал Кичаев.

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В России это не особенно распространено, подчеркнул собеседник «360». Тем не менее некоторые политики обращаются к психологам для снятия стрессов и нагрузок, особенно при частых выступлениях. Существуют специальные экспресс-техники, которые помогают привести человека в адекватное и «ресурсное» состояние.

«Однако, как правило, когда политики избираются, мало кто из них дальше работает с психологом в режиме поддерживающей терапии, консультирования. Разве что происходит какой-то серьезный срыв», — подытожил специалист.