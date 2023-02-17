Мир 17 февраля 2023, 19:42 Диагноз «финансовая безответственность». Американцы влезают в кредиты из-за инфляции Политолог Ордуханян: США живут не по средствам, как и их жители Unsplash

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Из-за сохраняющейся инфляции больше половины американцев пускают сбережения на повседневные расходы. В итоге многие жители США оказались в затруднительном положении и тратят последние деньги, чтобы удовлетворить хотя бы базовые потребности.

Рабочие финансовые стратегии

Согласно последним отчетам, инфляция в США по-прежнему наносит серьезный урон домохозяйствам. По данным индекса потребительских цен от Бюро трудовой статистики, в 2023-м цены в стране продолжили расти — на 0,5% в январе и на 6,4% за последний год.

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Компания Country Financial сообщила, что 27% американцев приходилось брать деньги из сбережений, чтобы свести концы с концами. Более половины опрошенных заявили, что влезть в заначку им пришлось для оплаты продуктов и аренды жилья.

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Экономисты, занимающиеся подсчетом ВВП всех стран, пришли к однозначному выводу: американцы ушли в минус.

«Это означает, что реальный доход населения падает», — подтвердил в разговоре с «360» экономист Валерий Корнеев.

По данным компании Lending Club, примерно 64% ​​населения США живут от зарплаты до зарплаты — по сравнению с 61% годом ранее. «Инфляция сократила бюджеты домохозяйств за последние два года, и не только когда дело доходит до разовых расходов или особых случаев, но и для того, чтобы не отставать от повседневных счетов», — сказал, в свою очередь, Грег Макбрайд, главный финансовый аналитик Bankrate.com.

В Country Financial выяснили, что американцы чувствуют себя менее финансово защищенными, чем в конце 2022 года. Хотя по историческим меркам заработная плата высока, она не поспевает за повышением стоимости жизни. Средняя почасовая оплата труда в январе сократилась на 0,2%, а по сравнению с прошлым годом снизилась на 1,8%, сообщила компания BLS.

РИА «Новости»

Как не сбиться с пути

Исследования показали, что на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок в конце 2022 года увеличилось число выданных кредитов. По последним данным Федеральной резервной системы США, их общий объем в стране вырос на 7,1%, или на 28 миллиардов долларов, в ноябре.

«По одним только кредитным карточкам — более триллиона задолженностей», — рассказал «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Ставки сейчас составляют в среднем около 20%, что, безусловно, можно назвать рекордом. Годовые процентные тарифы продолжат увеличиваться, поскольку Федеральная резервная система не собирается останавливать этот рост.

«Ставки по кредитам продолжают расти в связи с тем, что повышается учетная ставка, но даже в этих условиях американцы все равно берут кредиты», — подчеркнул в разговоре с «360» экономист Валерий Корнеев.

Специалисты считают, что в 2023 году просроченных платежей по кредиткам станет еще больше. Фактически, по прогнозу агентства TransUnion, доля тех, кто пропустил срок оплаты, в ближайшие 12 месяц может вырасти до показателя, невиданного с прошлого десятилетия.

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«Страна живет не по средствам, и ее граждане, соответственно, тоже. Поэтому все происходящее — логично», — отметил Ордуханян.

Тем не менее США предпочитают на каждом углу орать о том, что надо уничтожить Россию, нежели решать внутренние проблемы, подытожил эксперт.