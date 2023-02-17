Мир 17 февраля 2023, 04:14 Дезинформируют и вводят в заблуждение. Американцы стали меньше доверять национальным СМИ Жители США стали меньше доверять национальным СМИ Pxhere

Читать 360tv в

Американцы стали чаще сомневаться в достоверности той информации, которую им преподносят журналисты. Такое отношение жителей страны к средствам массовой информации выявил опрос, опубликованный Институтом Гэллапа и Фондом имени Найтов. Половина участников исследования считают, что СМИ стремятся ввести в заблуждение свою аудиторию, дезинформировать ее или склонить к определенной точке зрения.

Американцы перестают верить национальным СМИ

Во время опроса у жителей США спросили, согласны ли они с тем, что национальные СМИ не имеют намерения вводить в заблуждение. Положительно ответили только 25% участников опроса, сообщил телеканал Fox13. Не согласились же с этим утверждением 50% опрошенных.

Больше половины респондентов — 52% — выразили свое несогласие с мнением, что СМИ «заботятся об интересах своих читателей, зрителей и слушателей». Думающих, что журналисты действуют в интересах американцев, оказалось только 23%.

Консультант Института Гэллапа Сара Фиорони назвала такие результаты довольно неожиданными. По ее словам, полученные данные показали глубину недоверия и негативного отношения к национальным СМИ в стране. А это выходит за рамки основ и методов журналистики, заметила Фиорони.

Pxhere

«Американцы считают, что национальные СМИ не заботятся о том, каким образом их репортажи влияют на общество» — отметил заведующий сектором СМИ и демократии в Фонде имени Найтов Джон Сэндс.

Однако опрос показал, что жители США больше доверяют местным изданиям, что назвали небольшим утешением. Интересно, что демократы доверяют новостям больше, чем те, кто выступает за Республиканскую партию. Но эта тенденция прослеживается и во многих других исследованиях.

Среди тех людей, которые вообще не принадлежат ни к одной из партий, уровень недоверия за последние пять лет особенно вырос. О большой политической предвзятости в освещении событий заявили в общей сложности 55% респондентов. В 2017 году аналогичного мнения придерживались 45%.

Интернет — главный источник новостей

В основном американцы узнают новости через интернет. Информацию в Сети ищут 58% жителей страны. Еще 31% опрошенных получают сведения о главных событиях в США и в мире по телевидению. Только 7% участников исследования слушают новости по радио, еще 3% узнают информацию из печатных газет или журналов.

Pxhere

Результаты исследования показали, что через Сеть узнают новости 88% представителей поколения Z, в возрасте от 18 до 25 лет.

Исследование Института Гэллапа проводили с 31 мая по 21 июля 2022 года. В нем участвовали 5593 американца в возрасте старше 18 лет.