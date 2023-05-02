Эксклюзив 02 мая 2023, 14:43 «Это прямая ответственность киевской хунты». Девять лет со дня бойни в одесском Доме профсоюзов Депутат ГД Вассерман: окончательно запугать одесситов 2 мая 2014 года не удалось Фотографии жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, принесенные участниками акции, посвященной девятой годовщине трагедии, у здания посольства Украины в Москве / РИА «Новости»

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Со дня пожара в Доме профсоюзов Одессы прошло девять лет. Несмотря на неоднократные обещания украинских властей, виновных в гибели почти полусотни людей так и не нашли. О трагедии и о том, как она повлияла на последующие события, — в воспоминаниях известных одесситов.

Годовщина трагедии в Одессе

Второго мая 2014 года противостояние между сторонниками очередного Майдана и тех, кто не желал нового витка национализма на Украине, закончилось гибелью более 40 человек в Доме профсоюзов в Одессе. Раненых насчитывалось сотни.

Надпись «Ваше мужество никогда не забудут в истории Одессы» на стене лестничного пролета Дома профсоюзов в Одессе / РИА «Новости»

Виновниками «одесской Хатыни» были не только те, кто бросал камни и коктейли Молотова в здание. Смерти десятков человек также на совести тех чиновников, которые запретили полиции вмешиваться в бойню, а пожарным — оперативно прибыть на вызов к горящему зданию.

По итогу официального расследования одесская прокуратура не нашла виновников трагедии. Главные подозреваемые успели скрыться и выехать из страны, остальных оправдали или вовсе не собирались наказывать.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Анатолий Вассерман, депутат Госдумы и публицист Противостояние продолжалось долго Окончательно запугать тогда одесситов не удалось. Насколько я помню, уже через два дня народ, собравшийся перед областным управлением милиции, добился, чтобы задержанных защитников Дома профсоюзов выпустили. Девочка на лестнице Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 года в результате пожара погибли люди, во время траурных мероприятий в Одессе / РИА «Новости» Понадобились дополнительные усилия террористической организации «Украина», чтобы вновь их задержать и вновь предъявить обвинения. Именно эти усилия террористов показали, что, к сожалению, дело не в боевиках, убивших в Доме профсоюзов десятки человек и устроивших там пожар, чтобы скрыть это убийство (тогда они еще не были уверены в том, что их преступление останется безнаказанным). Дело именно в том, что власть захватили террористы, целью которых было сделать русское большинство граждан Украины антирусским. Донецкий мемориал погибшим в Одессе, 2014 год / Викимедиа Украина будет ликвидирована Бойня в Доме профсоюзов это далеко не финал гражданского противостояния русского большинства граждан Украины в целом и Одессы в частности с антирусскими террористами. Террористическая организация «Украина», несомненно, будет ликвидирована. Ее спонсоры — НАТО и соединенное государство Америки потерпят на этом направлении чувствительно для них поражение. Но, подозреваю, эти спонсоры примут у себя значительную часть террористов, в том числе тех, кто замешан в преступлении в Одессе. Поэтому вряд ли все они будут уничтожены.

2 Владислав Долгошея, участник Одесского антимайдана, бывший военнопленный, общественный деятель, ветеран СВО Правосудие слепо Некоторые называют пожар в Доме профсоюзов финальным эпизодом гражданского противостояния в Одессе между украинскими националистами и теми, кто не был согласен с очередным Майданом. Но это не так. Уже 4 мая 2014 года русские активисты штурмом взяли одесский изолятор временного содержания и освободили соратников. После этого еще полтора года в городе существовало активное русские подполье. Я собираюсь лично выявлять и наказывать виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов. И я такой не один. Правосудие — тетка слепая, а мы хотим уничтожить врага и освобождать нашу землю. Все, кто с этим не согласен, — наши враги. Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года / РИА «Новости»

3 Елена Глищинская, бывшая украинская политзаключенная, журналист Пожар не был случайностью После Евромайдана каждое воскресенье на Куликовом поле собирались одесситы, чтобы выразить свою позицию, пообщаться. В этом месте всегда было людно, весь цвет города, интеллигенция приходили туда. Мы были не согласны с тем, что творят новые власти, хотя призывов к ее свержению не было. События в Доме профсоюзов были тщательно подготовленной акцией устрашения. Уже 1 мая в Одессу завезли «футбольных фанатов» из западных областей Украины и вооружили их. Это не было бездействие местных властей, это прямая ответственность киевской хунты: накануне в областную администрацию тайно приезжали и проводили подготовительное совещание Роман Бессмертный и Юлия Тимошенко. Мобильную связь во всем городе 2 мая отключили, все близкие к власти и их знакомые вывезли своих родственников из города. Поэтому пожар и погромы не были случайностью. Но их организовали не одесситы, которые были на стороне властей. После этого никто уже не мог открыто говорить правду о государственном перевороте в Киеве и критиковать власть. Тех, кто не понял с первого раза, побросали в тюрьмы: в 2014–2015 годах там оказалось более 500 человек. Горящие палатки активистов «Антимайдана» на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014 года / РИА «Новости» Я сама оказалась с СИЗО из-за критических репортажей и подготовку мероприятия с георгиевскими лентами в честь освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. События в Одессе стали началом того, что потом восемь лет происходило в Донбассе, началом формирования военизированных бригад нацистов. То, что происходит сейчас, началось 2 мая 2014 года в Одессе.