02 мая 2023, 14:43
«Это прямая ответственность киевской хунты». Девять лет со дня бойни в одесском Доме профсоюзов
Депутат ГД Вассерман: окончательно запугать одесситов 2 мая 2014 года не удалось
Со дня пожара в Доме профсоюзов Одессы прошло девять лет. Несмотря на неоднократные обещания украинских властей, виновных в гибели почти полусотни людей так и не нашли. О трагедии и о том, как она повлияла на последующие события, — в воспоминаниях известных одесситов.
Годовщина трагедии в Одессе
Второго мая 2014 года противостояние между сторонниками очередного Майдана и тех, кто не желал нового витка национализма на Украине, закончилось гибелью более 40 человек в Доме профсоюзов в Одессе. Раненых насчитывалось сотни.
Виновниками «одесской Хатыни» были не только те, кто бросал камни и коктейли Молотова в здание. Смерти десятков человек также на совести тех чиновников, которые запретили полиции вмешиваться в бойню, а пожарным — оперативно прибыть на вызов к горящему зданию.
По итогу официального расследования одесская прокуратура не нашла виновников трагедии. Главные подозреваемые успели скрыться и выехать из страны, остальных оправдали или вовсе не собирались наказывать.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Анатолий Вассерман, депутат Госдумы и публицист
Противостояние продолжалось долго
Окончательно запугать тогда одесситов не удалось. Насколько я помню, уже через два дня народ, собравшийся перед областным управлением милиции, добился, чтобы задержанных защитников Дома профсоюзов выпустили.
Понадобились дополнительные усилия террористической организации «Украина», чтобы вновь их задержать и вновь предъявить обвинения.
Именно эти усилия террористов показали, что, к сожалению, дело не в боевиках, убивших в Доме профсоюзов десятки человек и устроивших там пожар, чтобы скрыть это убийство (тогда они еще не были уверены в том, что их преступление останется безнаказанным). Дело именно в том, что власть захватили террористы, целью которых было сделать русское большинство граждан Украины антирусским.
Украина будет ликвидирована
Бойня в Доме профсоюзов это далеко не финал гражданского противостояния русского большинства граждан Украины в целом и Одессы в частности с антирусскими террористами.
Террористическая организация «Украина», несомненно, будет ликвидирована. Ее спонсоры — НАТО и соединенное государство Америки потерпят на этом направлении чувствительно для них поражение.
Но, подозреваю, эти спонсоры примут у себя значительную часть террористов, в том числе тех, кто замешан в преступлении в Одессе. Поэтому вряд ли все они будут уничтожены.
Владислав Долгошея, участник Одесского антимайдана, бывший военнопленный, общественный деятель, ветеран СВО
Правосудие слепо
Некоторые называют пожар в Доме профсоюзов финальным эпизодом гражданского противостояния в Одессе между украинскими националистами и теми, кто не был согласен с очередным Майданом. Но это не так.
Уже 4 мая 2014 года русские активисты штурмом взяли одесский изолятор временного содержания и освободили соратников. После этого еще полтора года в городе существовало активное русские подполье.
Я собираюсь лично выявлять и наказывать виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов. И я такой не один. Правосудие — тетка слепая, а мы хотим уничтожить врага и освобождать нашу землю. Все, кто с этим не согласен, — наши враги.
Елена Глищинская, бывшая украинская политзаключенная, журналист
Пожар не был случайностью
После Евромайдана каждое воскресенье на Куликовом поле собирались одесситы, чтобы выразить свою позицию, пообщаться. В этом месте всегда было людно, весь цвет города, интеллигенция приходили туда. Мы были не согласны с тем, что творят новые власти, хотя призывов к ее свержению не было.
События в Доме профсоюзов были тщательно подготовленной акцией устрашения. Уже 1 мая в Одессу завезли «футбольных фанатов» из западных областей Украины и вооружили их.
Это не было бездействие местных властей, это прямая ответственность киевской хунты: накануне в областную администрацию тайно приезжали и проводили подготовительное совещание Роман Бессмертный и Юлия Тимошенко.
Мобильную связь во всем городе 2 мая отключили, все близкие к власти и их знакомые вывезли своих родственников из города. Поэтому пожар и погромы не были случайностью. Но их организовали не одесситы, которые были на стороне властей.
После этого никто уже не мог открыто говорить правду о государственном перевороте в Киеве и критиковать власть. Тех, кто не понял с первого раза, побросали в тюрьмы: в 2014–2015 годах там оказалось более 500 человек.
Я сама оказалась с СИЗО из-за критических репортажей и подготовку мероприятия с георгиевскими лентами в честь освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков.
События в Одессе стали началом того, что потом восемь лет происходило в Донбассе, началом формирования военизированных бригад нацистов. То, что происходит сейчас, началось 2 мая 2014 года в Одессе.
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