Эксклюзив 27 июля 2023, 14:52 Деваться некуда. Как США вынуждали Африку «подчиняться» через поставки зерна Экономист Корнеев: США заставляли Африку поддерживать Америку ради поставок зерна Pxhere

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Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. Это гуманитарный проект для беднейших стран, которые, в принципе, даже не могут в достаточном количестве закупать зерно по действующим ценам, объяснил в беседе с «360» экономист и политический аналитик Валерий Корнеев.

Никаких принципов, только нажива

Эксперт отметил, что Россия уже поставляет на Африканский континент зерно по сниженной цене: 220 долларов за тонну пшеницы, хотя мировая цена сейчас превышает 292 доллара. Некоторым государствам продукцию будут отправлять на гуманитарной основе, чтобы избежать там голода.

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«Причем самое интересное — мы это делаем без предварительных политических условий. Не так, как Соединенные Штаты и Евросоюз, которые тоже иногда соглашаются поставлять зерно, в частности, пшеницу, ведь хлеб там основной продукт питания. Но они заставляют страны подписываться под определенными политическими заявлениями, в том числе поддерживать США в ООН», — рассказал Корнеев.

Поэтому, когда происходит голосование в ООН, те страны, которые обязаны Соединенным Штатам или Европейскому союзу за поставки продуктов питания, вынуждены голосовать по той резолюции, которая предлагается. Иначе им просто перестанут поставлять зерно.

Африканским странам, конечно, это не нравится, но куда им деваться — зерно нужно. Валерий Корнеев Экономист, политический аналитик

Объемы и время поставок зерна из России

Вопрос количества поставок пока обсуждается, добавил Корнеев. Эксперт напомнил, что уже было сказано о направлении странам Африки 20-40 тысяч тонн. Один корабль как раз вмещает примерно 40 тысяч тонн зерна.

«Я думаю, что договорятся об объеме, который необходим для той или иной страны», — подчеркнул он.

Отправлять зерно будут после того, как в России закончится его уборка и сортировка — примерно с ноября.

«Путин сказал, что в этом году ожидается опять рекордный урожай. Тогда, например, общий объем пшеницы, который мы собираемся поставить на экспорт, он вплотную будет приближаться, именно пшеницы, а не просто зерна, к 50 миллионам тонн», — поделился экономист.

Он отметил, что это достаточно серьезная цифра. Весь следующий год урожай можно будет поставлять всему миру.

И достаточно приличная часть, порядка 30%, наверняка, уйдет на африканский континент. Валерий Корнеев Экономист, политический аналитик

Украина и НАТО. Чем привлекли зерновые коридоры

Зерновой коридор интересовал Украину и Североатлантический альянс для того, чтобы наполнить зерном собственные элеваторы, снизить цены у себя, заставив своих фермеров работать в убыток, сказал экономист.

Например, большинство восточноевропейских стран, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и все остальные, через которые поставляли по суши это зерно, которое осело на их элеваторах и фактически разорило фермеров, сейчас же требует от Евросоюза запретить до нового года вывоз украинского зерна через сухопутные коридоры.

Западные страны говорят, что зерно вывозится и по морю, и по суше в интересах беднейших стран во избежание голода, напомнил спикер. На самом деле большая его часть остается в Евросоюзе.

«Это подтверждается цифрами — в самые беднейшие страны Африки попало всего 3% того зерна, которое было вывезено с Украины, а основная масса порядка 75% осталось в Евросоюзе. Это естественно, на руку торговцам и американским корпорациям, которые являются владельцем 53% чернозема на Украине», — объяснил собеседник издания.

Также выгодны подобные схемы тем, кто перепродает это зерно.

А страдают самые беднейшие страны, где есть голод, и фермеры, которые тоже не могут сбыть зерно, то, которое они сами произвели. Валерий Корнеев Экономист, политический аналитик

Не ударят ли поставки по кошельку России?

Эксперт подчеркнул, что поставки в рамках благотворительных поставок зерна не так много, чтобы это могло сильно отразиться на экономике страны.

«С другой стороны, они просто платить не могут деньгами, но есть возможность договориться с этими странами о том, что мы с ними на их территории будем разрабатывать те или иные интересные проекты, в частности по поиску полезных ископаемых, которые мы уже достаточно активно прорабатываем, энергетическому строительству и многому другому», — подчеркнул спикер.

То есть мы будем зарабатывать на том, что вместе с этими странами будем разрабатывать их полезные ископаемые, сказал он. Поставлять туда технику, продукцию, услуги. И вот сейчас же Путин сказал, что больше половины нашего экспорта Африке — это промышленная продукция с высокой добавленной стоимостью, что интересно для России, заключил политический аналитик.