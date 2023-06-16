Эксклюзив 16 июня 2023, 21:32 «Дешевый развод в стиле „Квартала-95“». Киев пытался «надуть» делегацию ЮАР и показал спектакль с ПВО «Голос Мордора»: Киев отверг предложение ЮАР по миру из-за неодобрения западными хозяевами Freepik

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Когда Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафос прибыл в Киев, в городе прозвучали «взрывы». После них власти похвастались работой своих ПВО, которые якобы сбили шесть «Кинжалов». Правда, взрывов никто не слышал, а делегация ЮАР почувствовала себя на месте зрителя в театре. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал специально для «360» о том, что на самом деле произошло в столице Украины.

Беззвучные взрывы или глухие киевляне?

Удивительное произошло сегодня в Киеве, во время визита президента Южно-Африканской республики Сирила Рамафосы. В некоторых районах города прозвучали странные взрывы, затем зазвучала воздушная тревога, после чего украинские власти торжественно объявили, что ПВО сбили шесть «Кинжалов» и некоторое количество других ракет.

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При этом горожане никакой работы ПВО не заметили вообще. А само это действо достаточно шумное и опасное. Не секрет, что повреждения в жилых районах Киева случаются в основном от попадания ракет ПВО, потерявших цель. А тут — ничего, тишина. Но вот «Кинжалы», аж шесть штук, вместе с шестью магнитофонами японскими и портсигарами импортными — сбили.

Спектакль в стиле «Квартала-95»

Делегация из ЮАР тоже ничего толком не поняла. Вроде бы должно быть страшно — воздушная тревога, но при этом вообще ничего не происходит. А потом ребята из ЮАР поняли — их просто пытались надуть, специально для них устроив некий спектакль. И пресс-секретарь президента ЮАР даже написал:

«Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео из гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация».

Вот надо же, какие нецивилизованные представители Южной Африки! В отличие от белых господ не захотели вестись на совершенно дешевый развод в стиле «Квартала-95». И наверняка сделают выводы, что значит иметь дело с украинскими властями.

Западные хозяева не разрешили

Кстати, Сирил Рамафоса привез на Украину свои предложения по мирному процессу, которые буквально сразу были отвергнуты. И не Украиной, а ее западными хозяевами, что тоже очень показательно.

Так что впечатлений от поездки у президента ЮАР будет масса. Но все они точно будут не пользу Украины и ее нынешних хозяев.