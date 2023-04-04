Эксклюзив 04 апреля 2023, 03:27 Дешевая демократическая пропаганда. Лайме Вайкуле предложили выдвинуть Галкина в президенты Латвии «Голос Мордора»: Вайкуле стоит продвинуть Галкина в президенты Латвии РИА «Новости»

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Латвийская поп-звезда Лайма Вайкуле стала часто появляться в Сети с обращением к россиянам и советами, как им стоит строить свою жизнь. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» для Telegram-канала «360» прокомментировал «фееричные» выступления престарелой артистки и сделал ей встречное предложение.

Далее — прямая речь.

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Клише про Америку

Как-то внезапно активизировалась Лайма Вайкуле. Сидела себе тихонько, а тут вдруг — целый поток видео с фееричными речами и политическими советами россиянам, как им следует жить.

Очень впечатлило видео Лаймы про США, где она рассказывает, что эта страна вся в шоколаде, там лучшие медицина и образование, там все улыбаются друг другу и спрашивают «Как дела?». Прям вот как дешевая демократическая пропаганда откуда-то из «святых девяностых», честное слово. Такой суровый набор клише, давным-давно сгнивших и валяющихся на помойке, что даже стало страшно за душевное здоровье престарелой поп-звезды с легким амбре рижского бальзама.

Галкина в президенты

Но больше всего мне понравилось то, что госпожа Вайкуле посоветовала россиянам выбрать себе в президенты Максима Галкина*.

Роскошный совет, Лайма, спасибо. Только вот у меня обратное предложение — почему бы Галкину* не стать президентом твоей любимой Латвии? Выучит Максим* латышский язык, он же даже на концертах в Риге там уже что-то на нем пытался лепетать и вот — готовый президент для мощной прибалтийской державы. Уж точно не хуже нынешнего Эгилса Левитса, который, если судить по популярному в Латвии мему, куда менее полезен овсяной каши. Тем более, вы же там восхищаетесь комиком [Владимиром] Зеленским, который стал президентом Украины, так почему бы не повторить этот опыт у себя?

И я уверен, что Максим* легко справится с обязанностями президента Латвии. В первую очередь из-за того, что хуже точно не станет. Хуже ведь и быть не может. Процесс самоуничтожения Латвии уже запущен и остановить его никто не в силах. Да и ускорять незачем. Прогнозируется, что через три пятилетки, по самым оптимистичным прогнозам, в Латвии останется один миллион двести тысяч человек населения. Меньше, чем какой-нибудь район столицы тоталитарного Мордора Москвы. Да и разрушать в Латвии уже нечего. Дорог нет, промышленности нет, инфраструктура дышит на ладан.

Печальная реальность

Это российские либералы или врут, или не высовывают свой нос из туристического старого города. А вот реальность — она очень печальная. И больше похожа на те самые российские «святые девяностые».

Есть лишь одна проблема — боюсь, националистическая общественность Латвии не примет Максима Галкина* точно так же, как не приняла даже совершенно отмороженно-русофобский ТВ-канал «Дождь»**. Назовут его «агентом Кремля», что будет особенно смешно, объявят импичмент и пожизненно запретят въезд в Латвию. А для Максима* это удар, так как кормовая база у него стремительно сокращается, а он привык жить на широкую ногу.

Но попробовать стоит. А Лайма Вайкуле может даже стать главой избирательного штаба Максимса Галкинса*. Может, меньше времени на озвучивание глупостей останется.

* Признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

** СМИ, выполняющее функции иноагента