Эксклюзив 16 июля 2023, 15:23 Деньги не помогут. Запад не в силах наладить производство боеприпасов и вооружений Блогер «Голос Мордора»: западные страны не смогут наладить производство боеприпасов РИА «Новости»

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Несмотря на развитую экономику, западные страны не могут наладить производство боеприпасов и вооружений. В ближайшем будущем ничего не изменится, порассуждал о ситуации автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — прямая речь.

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Деньги не в помощь

У западных стран очень много денег. А если будет мало — напечатают еще, совершенно ничего не стесняясь. По всем цифрам, западные экономики — самые могучие и продвинутые, богатые и успешные, но есть одна проблема, из-за которой к этой точке зрения возникают некоторые неприятные вопросы.

Западные страны не могут наладить производство боеприпасов и вооружений. И это длится не месяц, не два. Процесс был запущен более года назад, но с места практически ничего не сдвинулось. Несмотря на огромные деньги, которые западные страны обещали вложить в оборонную промышленность.

Причем проблема не в каких-то высокотехнологичных образцах вооружений, а в том, что на линии фронта применяется массово и в очень больших количествах артиллерия и боеприпасы к ней. Несложные, в общем-то, в производстве продукты. Но почему-то именно с ними возникли очень большие проблемы.

Ответ очень прост — постиндустриальная экономика Запада. Постиндустриальная экономика предусматривает определенный уровень деиндустриализации, особенно в том, что касается производств, наносящих вред экологии, труд на которых достаточно тяжел и должен оплачиваться достойным образом.

Западные страны длительное время избавлялись от подобных производств, перенося их в Индию, Китай и другие страны, экологии которых было не жалко и где рабочим можно было платить мизерные деньги. И первыми из таких производств стали металлургические и химические. По сути — основа индустрии.

Что на самом деле с деньгами на Западе

Разумеется, отказались не от всех производств. В Европе и США остались производства некоторых цветных металлов, их сплавов и дорогих высокотехнологичных сортов стали. Но это точно не основа металлургии, тем более той, что необходима для производства обычных артиллерийских снарядов и бронетехники.

Грубо говоря, Европе и США сейчас необходимы тяжелые мощные производства черной металлургии, от которых они десятилетиями сознательно отказывались. С металлообработкой дела обстоят несколько лучше, но и тут есть серьезные проблемы.

Запустить производство бронетехники и боеприпасов в достаточных количествах означает одно — провести реиндустриализацию. Но в нынешних условиях это является практически сверхзадачей.

Для этого нужно строить новые заводы, обучать инженеров и рабочих. Для всего этого требуются колоссальные инвестиции.

Учитывая, что производства не будут особо прибыльными, от частных инвесторов денег ждать не приходится. А с деньгами у правительств на самом деле туго. Я писал, что вроде бы их очень много, но если начать на них строить что-то масштабное, моментально начнется новый мощный инфляционный виток, так как эти деньги ничем не обеспечены.

Удар по экономике

И еще одна серьезная проблема — энергетика. Металлургия и химия требуют огромных энергетических затрат. А что происходит с энергетикой в Европе сейчас, вы прекрасно знаете. Да, газ дешевый, но это фактор сезонный и, кроме того, обусловленный резким снижением потребления газа промышленными предприятиями и электрогенерацией.

Если запускать такие прожорливые производства, как черную металлургию и химию, цены на газ взлетят до уровней, которые сейчас сложно представить.

И, конечно же, пресловутый зеленый переход является открытым антагонизмом тяжелой металлургии.

Европа и США могут провести реиндустриализацию, но это будет серьезнейший удар по западной экономике. А в итоге, когда наступит мирное время, эти производства не смогут конкурировать с производствами в Китае и Индии. И от них снова придется отказываться.