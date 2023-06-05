Эксклюзив 05 июня 2023, 23:52 Деньги на ветер. Германия загнала себя в тупик отказом от российских энергоносителей «Голос Мордора»: Германия выбросит 50 млрд евро на ветер из-за отказа от российского газа Pxhere

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В Германии решили запустить программу помощи компаниям, которые столкнулись со значительными тратами на энергоносители. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» объяснил, почему пользы от инициативы будет немного и куда исчезли спесивые заявления страны о независимости от поставок энергии из России.

Далее — его прямая речь.

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Читаю новость в издании Bloomberg: «Германия запускает программу, которая предоставит десятки миллиардов евро компаниям, сталкивающимся со значительными затратами на энергию, в попытке помочь своему промышленному сектору, испытывающему трудности, финансировать переход на углеродно-нейтральные технологии производства».

Далее сообщается, что конкретный объем субсидий составит 50 миллиардов [евро].

Бестолковое начинание

А теперь перевожу на русский: власти Германии будут выдавать индустриальным компаниям деньги, чтобы они понаставили солнечных батарей и ветрогенераторов, которые будут питать электроэнергией заводы и фабрики.

Да-да, все эти энергетически прожорливые предприятия BASF, огромные цеха автозаводов, Siemens, Bosch, AEG и прочую гордость немецкой промышленности. Аж целых 50 миллиардов евро!

Безусловно, начинание хорошее, но толку будет больше, если наличкой в 50 миллиардов евро в течение месяца топить германские угольные и газовые электростанции. Вот тогда, возможно, промышленность страны и почувствует облегчение, пусть и на очень кратковременный период.

Но строить ветрогенераторы с солнечными панелями на такие достаточно смешные деньги — дело совершенно бесполезное. Может, и хватит на освещение административных зданий, но точно не для работы энергоемких производственных линий, станков и агрегатов.

Мера, на самом деле, исключительно популистская. И я не удивлюсь, если ее автором является все тот же «зеленый гуру» Роберт Хабек. Она точно в стиле всех его решений и предложений.

Цены кусаются

А еще хочется спросить: а почему вы перестали с гордостью говорить, что теперь стали энергонезависимыми от России?

Ведь это же радость была какая, что вы больше не потребляете дешевый российский газ, который с лихвой обеспечивал Германию энергией.

Куда же все это делось? И что там с американским СПГ, который должен был вас спасти? Цена кусается? Ну, вас предупреждали.

Так что теперь вам придется в буквальном смысле выкидывать деньги на ветер. Удачи.