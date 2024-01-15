Мир 15 января 2024, 10:02 Деньги на поставки оружия закончились? В Киеве пытаются выбить помощь шантажом РИА «Новости»: у США закончились средства на поставки оружия для ВСУ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без западного финансирования стране будет сложно выплачивать пенсии и «старые люди просто умрут». Но при этом у партнеров киевского режима с выделением помощи есть определенные проблемы, сообщило РИА «Новости».

Решений о помощи в 2024-м нет

Агентство напомнило о заявлении госсекретаря Энтони Блинкена по поводу финального в 2023-м пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Он объявил о нем в конце декабря. И тогда в Штатах указали, что эти средства — последние для трат на Украину.

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Чтобы возобновить поставки оружия и боеприпасов, США нужно дополнительное финансирование, одобренное парламентом. Но конгрессмены пока так и не пришли к компромиссу. От Киева хотят в том числе и предоставления дальнейшего плана действий.

Президента Украины такое не устраивает, отметило издание. Он предупредил, что почти 12 миллионов украинских пенсионеров могут быть обречены на вымирание без западного финансирования, потому что власти не могут платить пенсии и зарплаты без поддержки своих спонсоров из-за рекордного военного бюджета.

Куда ушла американская помощь?

Также Зеленский отмечал, что свыше 70% выделенных денег так и остались в США. А в Штатах при этом не скрывают, что не знают, где в конечном итоге оказалась эта помощь.

Генинспектор Пентагон Роберт Сторч в недавнем докладе указывал, что за передачей оружия ВСУ должным образом не следили. Более того, свыше половины от общего объема поставок остались неучтенными. Нет инвентарных описей почти 40 тысяч видов вооружений. Теперь в ситуации разбираются сотрудники инспекции Минобороны США.

В 2024 году ни США, ни ЕС пока не нашли решений для поддержки украинских властей. При этом в Киеве не скрывают, что без партнеров они не смогут покрыть дефицит бюджета в 41 миллиард долларов.

Зашкаливающий цинизм

Политолог Александр Дудчак в комментарии РИА «Новости» отметил, что окончательно Украину «никто не списывает», официальных отказов нет.

Отдельно он обратил внимание на шантаж со стороны Зеленского, напомнив, что, когда спонсоры киевского режима готовили предыдущий бюджет, политик угрожал: если не будет помощи, то платить пенсии и зарплаты бюджетникам не будут.

«Сейчас он перекладывает ответственность на американцев. Действительно, без их поддержки пострадают в первую очередь пенсионеры», — подчеркнул Дудчак.

По его словам, это очень хорошая иллюстрация того, что представляет нынешнее украинское государство. Его цинизм зашкаливает, заключил эксперт.