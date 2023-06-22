Эксклюзив 22 июня 2023, 15:27 Двадцать второе июня — день, служащий напоминанием Историк Суржик: идеология фашизма никуда не делась после 1945 года РИА «Новости»

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СССР победил нацистскую Германию во Второй мировой войне, однако человеконенавистническая идеология никуда не делась после 1945 года. Ее последователи продолжили свою работу на радиостанциях и газетах, распространяя антисоветскую пропаганду. Для всех постсоветских народов 22 июня остается ярким напоминаем, что фашизм не исчез, заявил «360» исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

Далее — прямая речь.

День памяти и скорби, 22 июня, — относительно новая дата в российском календаре. Поэтому говорить о том, что ее как-либо выделяли до распада Советского Союза, вряд ли возможно.

Но это важная дата, возвращающая нас не только к памяти о Дне Победы, но и служащая напоминанием, что фашизм, ставший самой опасной угрозой для СССР и всех его народов, никуда не ушел после 1945 года.

РИА «Новости»

Запачкавшие руки в крови стали орудием Запада

Во время холодной войны многие фашистские идеологи и оперативники, скажем так, остались. Их использовали как инструмент для расшатывания соцблока и Советского союза.

Многие коллаборанты, избежавшие законных советских требований, осели в различных мюнхенских институтах по изучению культуры и истории СССР, вели пропагандистскую работу на радиостанциях

Все эти лица, у которых руки по локоть были в крови, использовали западные спецслужбы по принципу, сформулированному одним из ветеранов ЦРУ: «Мы использовали любого ублюдка, лишь бы он был антикоммунистом». Это я его процитировал.

РИА «Новости»

Важно не допустить развития фашизма

Сегодня нам важно усвоить эти уроки, что фашизм никуда не делся и используется как самая токсичная и радикальная идеология, имевшая ранее антисоветский запал, а теперь и русофобский.

Нужно помнить о фашизме и не допускать его развития, хотя коллаборанты и фашисты сегодня занимают основное положение в идеологии и медиапространстве в ряде соседних стран.

Трудно сказать, как относятся к 22 июня в постсоветских республиках. Но, пожалуй, я сформулирую такую тенденцию: те, кто считают 9 Мая днем скорби, будут радоваться 22 июня.

Сохранить память о правде ВОВ

Великая Отечественная война против советского государства по своим целям была особой. Такие цели массового уничтожения и колонизации территории нашей страны в прошлом не оставил ни один военный противник.

Это была расово преступная война со стороны Третьего рейха, который множеством своих ведомств был вовлечен в геноцид советского народа.

Эта угроза жизни не только государства, но и всех его народов, сплотила Советский Союз, сформировав новую ментальную общность.

Сегодня все, кто сохраняют память о событиях ВОВ, во многом люди с советской ментальностью. Таких остается немного, но они есть. К сожалению, националистическая пропаганда — сильная тенденция в политической жизни многих постсоветских стран.