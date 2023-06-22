22 июня 2023, 15:27
Двадцать второе июня — день, служащий напоминанием
Историк Суржик: идеология фашизма никуда не делась после 1945 года
СССР победил нацистскую Германию во Второй мировой войне, однако человеконенавистническая идеология никуда не делась после 1945 года. Ее последователи продолжили свою работу на радиостанциях и газетах, распространяя антисоветскую пропаганду. Для всех постсоветских народов 22 июня остается ярким напоминаем, что фашизм не исчез, заявил «360» исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
Далее — прямая речь.
День памяти и скорби, 22 июня, — относительно новая дата в российском календаре. Поэтому говорить о том, что ее как-либо выделяли до распада Советского Союза, вряд ли возможно.
Но это важная дата, возвращающая нас не только к памяти о Дне Победы, но и служащая напоминанием, что фашизм, ставший самой опасной угрозой для СССР и всех его народов, никуда не ушел после 1945 года.
Запачкавшие руки в крови стали орудием Запада
Во время холодной войны многие фашистские идеологи и оперативники, скажем так, остались. Их использовали как инструмент для расшатывания соцблока и Советского союза.
Многие коллаборанты, избежавшие законных советских требований, осели в различных мюнхенских институтах по изучению культуры и истории СССР, вели пропагандистскую работу на радиостанциях
Все эти лица, у которых руки по локоть были в крови, использовали западные спецслужбы по принципу, сформулированному одним из ветеранов ЦРУ: «Мы использовали любого ублюдка, лишь бы он был антикоммунистом». Это я его процитировал.
Важно не допустить развития фашизма
Сегодня нам важно усвоить эти уроки, что фашизм никуда не делся и используется как самая токсичная и радикальная идеология, имевшая ранее антисоветский запал, а теперь и русофобский.
Нужно помнить о фашизме и не допускать его развития, хотя коллаборанты и фашисты сегодня занимают основное положение в идеологии и медиапространстве в ряде соседних стран.
Трудно сказать, как относятся к 22 июня в постсоветских республиках. Но, пожалуй, я сформулирую такую тенденцию: те, кто считают 9 Мая днем скорби, будут радоваться 22 июня.
Сохранить память о правде ВОВ
Великая Отечественная война против советского государства по своим целям была особой. Такие цели массового уничтожения и колонизации территории нашей страны в прошлом не оставил ни один военный противник.
Это была расово преступная война со стороны Третьего рейха, который множеством своих ведомств был вовлечен в геноцид советского народа.
Эта угроза жизни не только государства, но и всех его народов, сплотила Советский Союз, сформировав новую ментальную общность.
Сегодня все, кто сохраняют память о событиях ВОВ, во многом люди с советской ментальностью. Таких остается немного, но они есть. К сожалению, националистическая пропаганда — сильная тенденция в политической жизни многих постсоветских стран.
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